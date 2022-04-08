39 погибших и анонс "прилета": что известно о трагедии на вокзале Краматорска (фото, видео)

Фокус собрал все, что известно о сегодняшнем ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где ждали эвакуации тысячи мирных украинцев.

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Сегодня в 10:30 утра российские войска ударили двумя ракетами по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где находились около четырех тысяч мирных жителей, ожидающих эвакуационных поездов. По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, удар был целенаправленным, так как русские знали о готовящейся эвакуации.

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В российском Telegram-канале поздно вечером 7 апреля появилась информация для жителей Краматорска, Славянска и соседних населенных пунктов с рекомендацией не эвакуироваться на железнодорожном транспорте.

В результате удара, по информации на 13:00, погибли 39 человек, из них четверо детей. 87 человек получили ранения разной степени тяжести.

По словам мэра Краматорска Александр Гончаренко, 90 % тех, кто был на вокзале в момент удара — пожилые люди, женщины и дети. В больницы Краматорска поступило огромное количество людей в тяжелом состоянии. На помощь врачам приехали медики из Славянска, Дружковки и Константиновки.

"В настоящее время работает 30-40 хирургов одновременно. Обломки ракеты валяются по всему вокзалу", – отметил городской голова.

Также перед ударом по вокзалу в Краматорске в Telegram-канале "Типичный Донецк" публиковали видео с кадрами, похожими на запуски ракет. Судя по подписям, ролики записаны в неподконтрольном Украине городе Шахтерск. Отметим, что расстояние от Шахтерска до Краматорска составляет 100 км. Ракеты "Точка-У", одна из которых сегодня попала в железнодорожный вокзал Краматорска, могут бить на расстояние до 120 км.

Первоначально, украинские власти сообщили, что удары по ж/д вокзалу в Краматорске нанесли ракетой "Искандер". Позже появилась информация, что речь идет о "Точке-У". Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации…Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — написал президент.

В Минобороны РФ традиционно заявили, что информация о том, что РФ совершила ракетную атаку по вокзалу в Краматорске — "провокация" и "абсолютно не соответствует действительности". В ведомстве добавили, что их военные не применяют ракеты "Точка-У".

Однако украинские телеграм-каналы напомнили, что подобное вооружение неоднократно замечали у ВС РФ на территории Беларуси и РФ. Например, в феврале 2022 года во время совместных учений РФ и РБ "Союзная решимость-2022" на территории Беларуси осуществлялись пуски ракет комплексами "Точка-У". Об этом рассказывало белорусское госСМИ "Белта".

Также в украинских телеграм-каналах обратили внимание, что на корпусе ракеты у хвостовой части была надпись белой краской "За детей".

По информации пресс-офицер Службы безопасности Украины Артема Дехтяренко, СБУ открыла уголовное производство по 438 ст. Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Как писал ранее Фокус, украинцы массово эвакуируются с территории Донбасса из-за возможных ожесточенных боев ВСУ с российской армией в ближайшие недели.