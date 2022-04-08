39 загиблих та анонс "прильоту": що відомо про трагедію на вокзалі Краматорська (фото, відео)

Фокус зібрав усе, що відомо про сьогоднішній ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, де чекали на евакуацію тисячі мирних українців.

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Сьогодні о 10:30 ранку російські війська вдарили двома ракетами по залізничному вокзалу в Краматорську, де перебувало близько чотирьох тисяч мирних жителів, які чекали на евакуаційні потяги. За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, удар був цілеспрямованим, оскільки росіяни знали про підготовлену евакуацію.

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У російському Telegram-каналі пізно ввечері 7 квітня з'явилася інформація для мешканців Краматорська, Слов'янська та сусідніх населених пунктів із рекомендацією не евакуюватися на залізничному транспорті.

Внаслідок удару, за інформацією на 13:00, загинули 39 людей, з них четверо дітей. 87 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами мера Краматорська Олександра Гончаренка, 90% тих, хто був на вокзалі в момент удару — літні люди, жінки та діти. До лікарень Краматорська надійшла величезна кількість людей у тяжкому стані. На допомогу лікарям приїхали медики зі Слов'янська, Дружківки та Костянтинівки.

"Наразі працює 30-40 хірургів одночасно. Уламки ракети валяються по всьому вокзалу", — зазначив міський голова.

Також перед ударом по вокзалу в Краматорську в Telegram-каналі "Типовий Донецьк" публікували відео з кадрами, схожими на запуск ракет. Судячи з підписів, ролики зняли в непідконтрольному Україні місті Шахтарськ. Зазначимо, що відстань від Шахтарська до Краматорська становить 100 км. Ракети "Точка-У", одна з яких сьогодні влучила в залізничний вокзал Краматорська, можуть вдарити на відстань до 120 км.

Спочатку українська влада повідомила, що удари по залізничному вокзалу в Краматорську завдали ракетою "Іскандер". Пізніше з'явилася інформація, що йдеться про "Точку-У". Про це написав Президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де знаходилися тисячі мирних українців, чекаючи евакуації… Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил і сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, в якого немає межі. І якщо його не покарати, то воно ніколи не зупиниться", — написав президент.

У Міноборони РФ традиційно заявили, що інформація про те, що РФ здійснила ракетну атаку на вокзалі в Краматорську — "провокація" і "абсолютно не правдиво". У відомстві додали, що їхні військові не застосовують ракети "Точка-У".

Проте українські телеграм-канали нагадали, що подібне озброєння неодноразово помічали у ЗС РФ на території Білорусі та РФ. Наприклад, у лютому 2022 року під час спільних навчань РФ та РБ "Союзна рішучість-2022" на території Білорусі здійснювали запуски ракет комплексами "Точка-У". Про це розповідало білоруське держЗМІ "БЕЛТА".

Також в українських телеграм-каналах звернули увагу, що на корпусі ракети біля хвостової частини був напис білою фарбою "За дітей".

За інформацією пресофіцера Служби безпеки України Артема Дехтяренка, СБУ відкрила кримінальне провадження за 438 ст. Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Як писав раніше Фокус, українці масово евакуюються з території Донбасу через можливі запеклі бої ЗСУ з російською армією в найближчі тижні.