Жителів Лозової закликали терміново евакуюватися (відео)

Мер Лозової Сергій Зеленський наголосив, що місто потрібно покинути через небезпеку ракетно-бомбових ударів. Наземної небезпеки немає.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Мер Лозової Сергій Зеленський звернувся до мешканців міста із закликом евакуюватись із міста. У відеозверненні мер наголосив, що наземної загрози місту немає, а евакуюватися необхідно через небезпеку ракетно-бомбових ударів по місту.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Мер відповів, що автобуси для евакуації чекатимуть містян о 17:30 на площі в центрі міста (навпроти ліцею №10), а також біля скверу Афганців. Також, за словами мера, о 17:30 вирушить евакуаційний потяг Лозова-Хмельницький.

Незабаром Сергій Зеленський оголосив відбій небезпеки ракетного обстрілу, проте евакуацію не скасував.

Раніше російські телеграм-канали повідомляли, що в Лозовій українськими військовими готується провокація з ударом ракетою "Точка У" по скупченню людей на вокзалі. З українського боку цю інформацію називали анонсом ракетного удару російськими силами по вокзалу.

Нагадаємо, 8 квітня стався ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, де чекали на евакуацію тисячі мирних українців. У російських Telegram-каналах пізно увечері 7 квітня з'явилася інформація для мешканців Краматорська, Слов'янська та сусідніх населених пунктів із рекомендацією не евакуюватися на залізничному транспорті.

У Міноборони РФ традиційно заявили, що інформація про те, що РФ здійснила ракетну атаку на вокзалі в Краматорську — "провокація" та "абсолютно не відповідає дійсності". У відомстві додали, що їхні військові не застосовують ракети "Точка У".

Проте українські телеграм-канали нагадали, що подібне озброєння неодноразово помічали в ЗС РФ на території Білорусі та РФ. Наприклад, у лютому 2022 року під час спільних навчань РФ та РБ "Союзна рішучість-2022" на території Білорусі здійснювалися пуски ракет комплексами "Точка У".