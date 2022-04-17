ЗСУ пішли в контратаку на Донбасі та відкинули окупантів на кілька кілометрів, — "ІС"

За словами координатора групи Костянтина Машовця, контрнаступ української армії став несподіванкою для військового командування ЗС РФ.

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Бійці Збройних Сил України пішли в контрнаступ на Донбасі та змогли відкинути передові підрозділи ЗС РФ на ділянці Кремінна — Рубіжне на кілька кілометрів. Про це у своєму Facebook повідомив військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

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За його словами, дії підрозділів ЗСУ дозволили просунутися в бік річки Оскіл та створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання ЗС РФ. Машовець припустив, що контрнаступ української армії став несподіванкою для військового командування Росії.

"ЗСУ внаслідок своїх активних контратакувальних дій тактичного масштабу на ділянці між Святогірськом та Кремінною в зоні проведення ООС зуміли відкинути передові підрозділи противника в районі Кремінна — Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід", — продовжив координатор "ІС" у своїй публікації.

[ + – ] ЗСУ пішли в контратаку на Донбасі та відкинули окупантів на кілька кілометрів

Машовець також розповів, що ЗСУ проводять успішні операції в районі обложеного Харкова, поступово звільняючи захоплені окупантами населені пункти. 16 квітня, за даними оглядача, українська армія вийшла до селищ Байрак, Кутузівка, а в районі Малої Рогані змогла просунутися у східному напрямку.

[ + – ] ЗСУ вийшли до селищ Кутузівка та Байрак біля Харкова

"ЗСУ в районі Харкова безсумнівно намагаються активно діяти в південно-східному напрямку від Індустріального району міста з метою "ускладнення життя" Ізюмсько-Куп'янському угрупованню військ противника", — наголосив Машовець і додав, що на цій ділянці фронту ЗСУ просунулися до селища Малинівка, а угруповання ЗС РФ у районі Харкова не справляється з функцією відтягування підрозділів ЗСУ на Харківському напрямку.

[ + – ] ЗСУ пішли в контратаку на Донбасі та відкинули окупантів на кілька кілометрів [ + – ] ЗСУ пішли в контратаку на Донбасі та відкинули окупантів на кілька кілометрів

У неділю, 17 квітня, пресслужба Держприкордонслужби також інформувала про знищення ЗС РФ на Харківському напрямку. За даними відомства, підрозділам ЗСУ вдалося ліквідувати колону окупантів — 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки та особовий склад морської піхоти Росії.

[ + – ] ЗСУ знищили колону ЗС РФ на Харківському напрямку

Нагадаємо, з першого дня повномасштабної війни ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських військовослужбовців. Згідно з оновленими даними від Генштабу, українська армія також ліквідувала понад 770 ворожих танків та сотні одиниць авіації.

Також повідомляли, що мешканців Лозової закликали екстрено евакуюватись через небезпеку ракетно-бомбових ударів.