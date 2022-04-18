ЗСУ звільнили кілька населених пунктів біля Ізюма, — Мінооборони (відео)
Спікер відомства Олександр Мотузняк розповів, що найбільше скупчення ЗС РФ залишається в напрямку міста Ізюм і його околиць. Передбачається, що з цих районів окупанти намагатимуться вести наступ.
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Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів біля Ізюма на Харківщині. Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 18 квітня.
Конкретні назви звільнених місць спікер не назвав, але підтвердив інформацію, що внаслідок інтенсивних бойових дій українські військові звільнили деякі території, зайняті окупантами.
"Так, я можу підтвердити, що внаслідок інтенсивних бойових дій українські військові звільнили низку населених пунктів. Більше інформації надати не можу, але зазначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм і його околиці — це місця найбільшого скупчення російських підрозділів", — сказав він.
За словами спікера Міноборони України, саме з цих районів російські військові намагатимуться наступати. Також під час брифінгу Мотузяник зазначив, що окупанти продовжують частково блокувати Харків і намагаються знищити підрозділи українських військових, які захищають місто.
Як писав раніше Фокус, 17 квітня в мережі з'явилася інформація, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі. Нашим військовим вдалося звільнити територію на ділянці між Святогірськом і Кремінною та відкинути російські війська на кілька кілометрів на північний схід. Експерти припускали, що якщо ЗСУ вдасться перекрити дорогу, то ЗС РФ у районі Ізюма будуть оточені.
Також Фокус писав, що за інформацією Генштабу ЗСУ, війська РФ планують провести мобілізацію в тимчасово окупованому Ізюмі та на території Херсонської області.