ЗСУ звільнили кілька населених пунктів біля Ізюма, — Мінооборони (відео)

Спікер відомства Олександр Мотузняк розповів, що найбільше скупчення ЗС РФ залишається в напрямку міста Ізюм і його околиць. Передбачається, що з цих районів окупанти намагатимуться вести наступ.

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Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів біля Ізюма на Харківщині. Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 18 квітня.

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Конкретні назви звільнених місць спікер не назвав, але підтвердив інформацію, що внаслідок інтенсивних бойових дій українські військові звільнили деякі території, зайняті окупантами.

"Так, я можу підтвердити, що внаслідок інтенсивних бойових дій українські військові звільнили низку населених пунктів. Більше інформації надати не можу, але зазначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм і його околиці — це місця найбільшого скупчення російських підрозділів", — сказав він.

За словами спікера Міноборони України, саме з цих районів російські військові намагатимуться наступати. Також під час брифінгу Мотузяник зазначив, що окупанти продовжують частково блокувати Харків і намагаються знищити підрозділи українських військових, які захищають місто.

Як писав раніше Фокус, 17 квітня в мережі з'явилася інформація, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Донбасі. Нашим військовим вдалося звільнити територію на ділянці між Святогірськом і Кремінною та відкинути російські війська на кілька кілометрів на північний схід. Експерти припускали, що якщо ЗСУ вдасться перекрити дорогу, то ЗС РФ у районі Ізюма будуть оточені.

Також Фокус писав, що за інформацією Генштабу ЗСУ, війська РФ планують провести мобілізацію в тимчасово окупованому Ізюмі та на території Херсонської області.