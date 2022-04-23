ЗСУ провели успішний контрнаступ у Харківській області: що вдалося звільнити

Захисники України вибили супротивника із селища Прудянка за 13 км від російського кордону, але на Ізюмському напрямку все ще йдуть запеклі бої.

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Збройні сили України провели успішний контрнаступ і відтіснили російські війська в Харківській області. Про це голова обласної державної адміністрації регіону Олег Синєгубов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, 22 квітня близько 5 години ранку ЗСУ розпочали контрнаступ на Дергачівському напрямку та в результаті бойових дій вибили сили супротивника із села Безруки, а також селищ Слатине та Прудянка. Варто зазначити, що Прудянка розташована приблизно за 13 км від кордону з Росією. Захисники України закріпилися на нових позиціях у Дергачівському районі, що недалеко від Харкова.

[ + – ] Звільнені населені пункти Харківської області Фото: Фокус

За інформацією Харківської обласної адміністрації, російські війська за останню добу 16 разів обстріляли регіон із системи залпового вогню "Смерч", мінометів і артилерії. У результаті постраждали райони Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки, ХТЗ, центр Харкова, Коротича, Чугуєва, 2 особи загинули, і 19 отримали поранення.

Найнапруженіші бої ведуться на Ізюмському напрямку. Як заявив Олег Синєгубов, ЗСУ утримують свої позиції, знищуючи велику кількість російських військових і ворожої техніки, включаючи авіацію.

"Ворог постійно намагається проривати позиції наших збройних сил, проте йому цього не вдається, і я переконаний, що не вдасться", — наголосив голова Харківської області.

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ готують потужні контратаки щодо російських військ. Перед наступом Україна вирішила дочекатися доставки більшої кількості важкого озброєння, артилерії та бойової техніки.

20 квітня ЗСУ звільнили Мар'їнку та наблизилися до окупованого Донецька. Внаслідок успішного контрнаступу українській армії вдалося відкинути ЗС РФ на позиції станом на 24 лютого.

Повідомляли також, що 22 квітня ЗСУ відбили штурм російських військ під Ізюмом. Окупанти атакували українські позиції "в лоб", втративши по три танки та БМП, а також близько 50 військовослужбовців.