Україна готує потужні удари контратаки по ЗС РФ, — Подоляк (відео)

Радник голови ОП нагадав, що тактикою України перед контрнаступом було отримання трохи більшої кількості тяжкого озброєння. При цьому чиновник додав, що з точки зору оперативно-тактичної підготовки наші бійці на голову вищі за ворога.

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Збройні Сили України готуються перейти в контрнаступ на сході країни. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у ефірі єдиного телемарафону.

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Коментуючи тактику та військову стратегію України, Подоляк зазначив, що щойно ЗСУ отримають необхідну кількість важкої техніки, буде завдано потужного контрудару по позиціях російських окупантів.

"Президент України про це неодноразово заявляв: наша тактика — отримати трошки більше важкої зброї, важкої артилерії та бронетехніки та після цього завдати дуже потужних ударів контратаки по окупаційних угрупованнях Російської Федерації. Я думаю, що саме так і буде, бо Україна, з точки зору оперативно-тактичної підготовки, на голову краще орієнтується в тому, що та як треба робити", — сказав він.

Також Подоляк додав, що треба вірити в Україну й українську армію, оскільки стратегічне планування організоване на найвищому рівні.

Раніше Фокус повідомляв, що Михайло Подоляк відповів генералу російської армії, який заявив про наміри окупаційних солдатів створити сухопутний коридор до Придністров'я, захопивши південні землі України. Радник глави Офісу Президента порекомендував росіянам правильно вивчити слово Україна, пояснивши, чому цей наступ має вигляд неможливого.

Також ми розповідали, що бригада ЗСУ "Холодний Яр" розбила частину російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини в місті Буча Київської області. Про успішну операцію українських військових повідомив волонтер Роман Донік.