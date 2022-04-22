Бійці ЗСУ розбили частину ЗС РФ, які звірствували під Києвом, — волонтер (фото)

Відомо, що з бійцями 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" зіткнулися окупанти з 63-ї окремої мотострілецької бригади, яка вчиняла воєнні злочини в районі Бучі.

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Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" завдали суттєвих втрат російським військовим. Про це повідомив український волонтер Роман Донік на своїй сторінці у Facebook.

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За його інформацією, українським військовим протистояла російська 64-а ОМСБР, яка раніше воювала у Бучі Київської області. Він також опублікував знімки з поля бою, на яких знято зруйновану техніку.

"Страсна п'ятниця сьогодні. 64 ОМСБР росіян. Та сама, що була в Бучі. Сьогодні частина з них закінчилася, розбившись про смугу відповідальності 93 ОМБр. Штурмувати вони йшли Холодоярців. Прийшли. Прилягали. Красівоє", — написав він.

[ + – ] Роман Донік – про бій за участю ОМБР "Холодний Яр"

Нагадаємо, що місто Буча звільнили о 2 квітня. Після того, як місто повернулося під контроль України, розпочалися відновлювальні роботи. Зокрема, було виявлено братську могилу та сотні тіл убитих на дорогах. Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що деяким убитим було лише 14 років. Окупанти зв'язували їм руки і розстрілювали беззбройних у потилицю.

У Міністерстві оборони Росії масові розстріли мирних людей у Бучі назвали провокацією. В оборонному відомстві заявили, що під контролем ЗС РФ ніхто не постраждав, а всі повідомлення про злочини почали з'являтися із заходом до міста СБУ та журналістів.

Пізніше компанія космічних технологій "Maxar Technologies" заявила про супутникові знімки з Бучі Київської області, які показують братську могилу на території церкви Андрія Первозванного. Згідно з заявою компанії, ці знімки зроблені ще 10 березня, коли місто було під контролем Збройних Сил РФ.