Бойцы ВСУ разбили часть ВС РФ, зверствовавших под Киевом, — волонтер (фото)

Известно, что с бойцами 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" столкнулись оккупанты из 63-я отдельная мотострелковая бригада, которая совершала военные преступления в районе Бучи.

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Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли существенные потери российским военным. Об этом сообщил украинский волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

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Согласно его информации, украинским военным противостояла российская 64-я ОМСБР, ранее воевавшая в Буче Киевской области. Он также опубликовал снимки с поля боя, на которых запечатлена разрушенная техника.

"Страстная пятница сегодня. 64 ОМСБР россиян. Та самая, что была в Буче. Сегодня часть из них закончилась, разбившись о полосу ответственности 93 ОМБр. Штурмовать они шли холодоярцев. Пришли. Прилегли. Красивое", — написал он.

[ + – ] Роман Доник - о бое с участием ОМБР "Холодный Яр"

Напомним, что город Буча был освобожден 2 апреля. После того как город вернулся под контроль Украины, начались восстановительные работы. В частности, была обнаружена братская могила и сотни тел убитых на дорогах. Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что некоторым убитым было всего 14 лет. Оккупанты связывали им руки и расстреливали безоружных в затылок.

В Министерстве обороны России массовые расстрелы мирных людей в Буче назвали провокацией. В оборонном ведомстве заявили, что под контролем ВС РФ никто не пострадал, а все сообщения о преступлениях начали появляться с заходом в город СБУ и журналистов.

Позже компания космических технологий "Maxar Technologies" заявила о спутниковых снимках из Бучи Киевской области, которые показывают братскую могилу на территории церкви Андрея Первозванного. Согласно заявлению компании, эти снимки сделаны еще 10 марта, в то время, когда город был под контролем Вооруженных Сил РФ.