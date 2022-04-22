Украина готовит мощные контратакующие удары по ВС РФ, — Подоляк (видео)

Советник главы ОП напомнил, что тактикой Украины перед контрнаступлением было получение чуть большего количества тяжелого вооружения. При этом чиновник добавил, что с точки зрения оперативно-тактической подготовки наши бойцы на голову выше врага.

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Вооруженные Силы Украины готовятся перейти в контрнаступление на востоке страны. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

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Комментируя тактику и военную стратегию Украины, Подоляк отметил, что как только ВСУ получат необходимое количество тяжелой техники, будет нанесен мощный контрудар по позициям российских оккупантов.

"Президент Украины об этом неоднократно заявлял: наша тактика — получить немножко больше тяжелого оружия, тяжелой артиллерии и бронетехники, и после этого нанести очень мощные контратакующие удары по оккупационных группировках Российской Федерации. Я думаю, что именно так и будет, потому что Украина, с точки зрения оперативно-тактической подготовки, на голову лучше ориентируется в том, что и как нужно делать", — сказал он.

Также Подоляк добавил, что нужно верить в Украину и украинскую армию, поскольку стратегическое планирование организовано на высшем уровне.

Ранее Фокус сообщал, что Михаил Подоляк ответил генералу российской армии, который заявил о намерениях оккупационных солдат создать сухопутный коридор до Приднестровья, захватив южные земли Украины. Советник главы Офиса Президента порекомендовал россиянам правильно выучить слово Украина, пояснив, почему это наступление выглядит невозможным.

Также мы рассказывали, что бригада ВСУ "Холодный Яр" разбила часть российских оккупантов, которые совершали военные преступления в городе Буча Киевской области. Об успешной операции украинских военных сообщил волонтер Роман Доник.