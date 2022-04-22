"Учитесь правильно произносить слово Украина": Подоляк высмеял военную пропаганду РФ

Советник главы Офиса Президента объяснил, почему ВС РФ не смогут реализовать заявленный план оккупации южной части Украины для продвижения к Приднестровью.

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В Офисе Президента Украины отреагировали на заявление российских военных о создании сухопутного коридора до непризнанной Приднестровской молдавской республики. Соответствующий пост в своем Telegram-канале опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Первое. Безусловно, все подобные экспансионистские планы и сценарии мы прекрасно знаем. И наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу. Второе. Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан. Третье. Всю эту "армию Рф" вместе с Росгвардией в качестве официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами. И четвертое. "Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока еще российский паспорт, сильно и больно собьет всю кровавую спесь", — написал Подоляк.

Что за Миннекаев и о чем он говорил?

Накануне заместитель командующего Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что Москва в рамках второго этапа войны в Украине намерена полностью захватить территорию Донбасса и "пробить" своим военным сухопутный коридор в Приднестровье.

По его словам, подобные действия позволят "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики". При этом аргументом действий оккупантов России он аргументировал "притеснением русскоязычного населения".

Напомним, что крылатые ракеты ВКС РФ комплектуются 80-летней электроникой. По данным ГУР Минобороны Украины, в современных модификациях российской ракеты Х-55 по-прежнему используется советская электроника. Поэтому основная масса снарядов не достигает своих целей.

Ранее Фокус сообщал, что в оккупированном Энергодаре российская армия собирает паспортные данные местных жителей. Российские военные обещают горожанам по 10 тыс. рублей. Однако личные данные могут использоваться во время псевдореферендума.