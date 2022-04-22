В Энергодаре российские военные собирают паспортные данные горожан

Оккупанты обещают выдавать местным жителям по 10 тыс. рублей, но их данные могут использоваться для проведения псевдореферендума.

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Во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской обл. военные РФ составляют список местных жителей в очередь на получение 10 тыс. рублей (3,7 тыс. грн). Об этом рассказал спикер командования Сил обороны Запорожского края Руслан Ткачук.

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По его словам, паспортные данные населения могут использоваться для проведения очередного псевдореферендума.

Как сообщало 19 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины, российская власть готовит целый ряд псевдореферендумов в юго-восточной части Украины для легализации оккупационных администраций. Так, в той же Запорожской области в селе Снегуровка военные организовали перепись жителей пенсионного возраста. Также россияне анонсировали, что до 1 сентября здесь будет работать российская администрация, "Почта России" и российская мобильная связь.

Широкомасштабная подготовка к проведению "референдумов" проводится и в Херсонской области. Здесь дату фейкового волеизъявления назначили на 27 апреля.

"Эта мера нужна оккупантам исключительно для определенной пропагандистской деятельности в пределах РФ, возможно, относительно потенциального признания так называемой "ХНР" в перспективе. Исключительно для российской аудитории", – ранее в комментарии Фокусу объясняла Ольга Айвазовская, координатор избирательных и политических программ гражданской сети ОПОРА.

Как считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович, после провозглашения новых "народных республик" на территории Украины оккупанты начнут мобилизацию украинцев в свою армию.

Ранее Фокус писал, что РФ не заявляет о своем намерении включить в состав РФ Херсонскую и Запорожскую области. На этих территориях Россия намерена действовать по донбасскому сценарию.

Напомним, Кремль планировал провести "референдум" и на оккупированных территориях Харьковской области после захвата всего региона.