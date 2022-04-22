В Енергодарі російські військові збирають паспортні дані містян

Окупанти обіцяють видавати місцевим жителям по 10 тис. рублів, і їх дані можуть використовуватися для проведення псевдореферендуму.

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У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької обл. військові РФ складають список місцевих жителів у чергу на отримання 10 тис. рублів (3,7 тис. грн). Про це розповів речник командування Сил оборони Запорізького краю Руслан Ткачук.

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За його словами, паспортні дані населення можуть використовуватись для проведення чергового псевдореферендуму.

Як повідомляло 19 квітня Головне управління розвідки Міноборони України, російська влада готує цілу низку псевдореферендумів у південно-східній частині України для легалізації окупаційних адміністрацій. Так, у тій же Запорізькій області у селі Снігурівка військові організували перепис мешканців пенсійного віку. Також росіяни анонсували, що до 1 вересня тут працюватиме російська адміністрація, "Пошта Росії" та російський мобільний зв'язок.

Широкомасштабна підготовка до проведення "референдумів" проводиться і в Херсонській області. Тут дату фейкового волевиявлення призначили на 27 квітня.

"Цей захід потрібний окупантам виключно для певної пропагандистської діяльності в межах РФ, можливо щодо потенційного визнання так званої "ХНР" у перспективі. Винятково для російської аудиторії", — раніше в коментарі Фокусу пояснювала Ольга Айвазовська, координаторка виборчих і політичних програм цивільної мережі ОПОРА.

Як вважає радник глави Офісу президента Олексій Арестович, після проголошення нових "народних республік" на території України окупанти розпочнуть мобілізацію українців до своєї армії.

Раніше Фокус писав, що РФ не заявляє про свій намір включити до складу РФ Херсонську та Запорізьку області. На цих територіях Росія має намір діяти за донбаським сценарієм.

Нагадаємо, Кремль планував провести референдум і на окупованих територіях Харківської області після захоплення всього регіону.