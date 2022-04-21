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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Кремль планує провести "референдум" у Харківській області

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Руйнування в Харкові., зс рф,
Фото: 24 Канал | Руйнування в Харкові

Про це заявив Віталій Ганчев, якого в російській пресі називають керівником захоплених північно-східних територій України.

Кремлівське керівництво планує захопити Харківську область, а потім провести "референдум" чи опитування серед громадян, щоби визначити політичне майбутнє регіону. Про це повідомляє РБК.

Таку заяву зробив Віталій Ганчев, якого в російській пресі називають "главою тимчасової громадянської адміністрації звільнених територій Харківської області".

"Ви ж розумієте, що в демократичному суспільстві насамперед населення приймає рішення, — пояснив можливий гауляйтер. — Тому, я вважаю, коли всю територію "денацифікують" та "визволять", ухвалять рішення про проведення, найімовірніше, серед населення опитування, референдуму".

У середині минулого місяця російська преса називала Ганчева головою тимчасової адміністрації захоплених територій Харківської області. РосЗМІ, повідомляючи про захоплення населених пунктів Харківщини, посилалися на заяви Ганчева саме в цьому статусі. Достеменно невідомо, хто його призначив.

ЗСУ зберігають контроль над Харковом.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська проводять наступ на сході України з частковою блокадою Харкова. Основні сили командування противника зосередило в Луганській та Донецькій областях. Захоплення Маріуполя також залишається однією з першочергових цілей ЗС РФ.