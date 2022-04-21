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Военный Фокус Российско-украинская война

Кремль планирует провести "референдум" в Харьковской области

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Разрушения в Харькове., вс рф,
Фото: 24 Канал | Разрушения в Харькове.

Об этом заявил Виталий Ганчев, которого в российской прессе называют руководителем захваченных северо-восточных территорий Украины.

Кремлевское руководство планирует захватить Харьковскую область, а затем провести "референдум" или опрос среди граждан, чтобы определить политическое будущее региона. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление сделал Виталий Ганчев, которого в российской прессе называют "главой временной гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области".

"Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение, — объяснил предполагаемый гауляйтер. — Поэтому, я думаю, когда вся территория будет "денацифицирована" и "освобождена", будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума".

В середине прошлого месяца российская пресса называла Ганчева главой временной администрации захваченных территорий Харьковской области. РосСМИ, сообщая о захвате населенных пунктов Харьковщины, ссылались на заявления Ганчева именно в этом статусе. Доподлинно неизвестно, кто его назначил.

ВСУ сохраняют контроль над Харьковом.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска проводят наступление на востоке Украины с частичной блокадой Харькова. Основные силы командование противника сосредоточило в Луганской и Донецкой областях. Захват Мариуполя также остается одной из первоочередных целей ВС РФ.