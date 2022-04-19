ЗС РФ наступають на сході України і частково блокують Харків, – Генштаб ЗСУ

Основні зусилля командування ворога кинуло на прорив у Луганській та Донецькій областях, а також захоплення Маріуполя. ЗСУ на Донбасі за день знищили 10 танків та 1 російський літак.

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Російські військові на 55-й день повномасштабної війни наступають на окремих напрямках у Слобожанському та Донецькому операційних районах. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

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Ворог намагається продовжувати атаки на сході України, щоб захопити Донецьку та Луганську області та створити сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом. Армія РФ б'є по цивільних об'єктах на всій території України, зазначили військові.

Командування окупантів перекидає озброєння, техніку та живу силу в Україну з центральних та східних регіонів Росії. Російські війська, за даними Генштабу, розгортають логістичні центри та польові бази ремонту, щоб відновлювати пошкоджену техніку.

[ + – ] Знищена російська техніка

Війна з РФ — головні райони наступу ворога

Слобожанський напрямок. Частково загарбники блокують Харків. Ворог перекидає додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК "Тор" у Харківську область. У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300, щоб прикривати основні пункти управління та тилові райони.

Ізюмський напрямок. Тривають наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець, противник створив там систему основних та запасних вогневих позицій реактивної та ствольної артилерії.

Донецький та Таврійський напрями. Вздовж усієї лінії активізували наступальні дії. Основні зусилля противник кинув на прорив оборони ЗСУ у Луганській та Донецькій областях, а також захоплення Маріуполя. Окупанти зосередилися й у деяких районах Запорізької області.

[ + – ] У Донецькій та Луганській областях ЗСУ знищили 10 танків ворога

У Генштабі додали, що на території Донецької та Луганської областей захисники України 18 квітня відбили 7 атак ЗС РФ, знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 8 одиниць автомобільної техніки, 1 артилерійську систему та міномет з розрахунком.

Південнобузький напрямок. Ворог зосередився на виході до адмінкордону Херсонської області. Військові РФ намагаються наступати в районі населеного пункту Олександрівка, не припиняють обстріли цивільних об'єктів у Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках Генштаб ЗСУ не зафіксував суттєвих змін.

Білорусь, за даними українських військових, продовжує надавати територію, щоб війська РФ завдавали авіаційних ударів та розвідували об'єкти в Україні.

Генштаб ЗСУ поінформував про втрати в бригадах оборони Чорноморського флоту РФ. У 126-й бригаді втрати склали до 75%, у 810-й окремій бригаді морської піхоти вбито 158 військових та близько 500 поранених, ще 70 людей зникли безвісти. Більшість військових зазначених бригад написала відмовні рапорти від участі у війні.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ 18 квітня вразило 7 повітряних цілей: 1 літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети.

Військові експерти аналітичного центру Atlantic Council раніше прогнозували в найближчі два тижні бої за Ізюм. Якщо на Донбасі буде "битва на виснаження", ЗСУ доведеться вибивати армію РФ з укріплених позицій, зазначили в центрі.

Фокус раніше писав, що ЗСУ з 24 лютого по 17 квітня знищили близько 20,6 тис. окупантів та понад 790 танків. Українським військовим успішно вдається збивати російську бойову авіацію та безпілотники.