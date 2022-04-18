Знищено майже 20,6 тис. солдат і майже 800 танків: свіжі дані втрат ЗС РФ від Генштабу ЗСУ
ЗСУ успішно ліквідують артилерійські системи та літаки ворога. З першого дня повномасштабної війни українські військові підбили майже 150 російських гелікоптерів.
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Збройні сили України (ЗСУ) знищили майже 20,6 тис. російських солдат і понад 790 танків. Статистику втрат ЗС РФ під час війни опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
З 24 лютого по 17 квітня підрозділи ЗСУ ліквідували:
- 790 танків; (+17 за добу);
- 2 041 бойових броньованих машин (+39);
- 381 артилерійську систему (+5);
- 130 реактивних систем залпового вогню (+3);
- 1 487 одиниць автомобільної техніки (+16);
- 76 цистерн із паливом;
- 27 одиниць спецтехніки;
- 8 катерів/кораблів;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.
За даними Генштабу, ЗСУ успішно збивають бойову авіацію та безпілотники ворога. З першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ знищено:
- 167 літаків (+2);
- 147 вертольотів;
- 155 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+7);
- 67 засобів ППО (+1).
Точні дані про втрати армії РФ уточнюються, наголосив Генштаб.
Варто зазначити, що загальні бойові втрати враховують убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Виходячи з досвіду Другої Карабаської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.
Президент України Володимир Зеленський 16 квітня заявив, що за час війни з Росією загинули від 2,5 до 3 тис. українських військових.
Міноборони РФ наводить інші дані про втрати, 25 березня військові чиновники заявили, що загиблих росіян в Україні налічується 1 351 особа, ще 3 825 отримали поранення.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 7 квітня розповів про "значні втрати" ЗС РФ в Україні. Пізніше Пєсков хотів виправдатися і говорив, що його "неправильно зрозуміли". Прессекретар Кремля стверджує, що війна в Україні – це не "приниження для Росії".