Знищено майже 20,6 тис. солдат і майже 800 танків: свіжі дані втрат ЗС РФ від Генштабу ЗСУ

ЗСУ успішно ліквідують артилерійські системи та літаки ворога. З першого дня повномасштабної війни українські військові підбили майже 150 російських гелікоптерів.

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Збройні сили України (ЗСУ) знищили майже 20,6 тис. російських солдат і понад 790 танків. Статистику втрат ЗС РФ під час війни опублікувала пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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З 24 лютого по 17 квітня підрозділи ЗСУ ліквідували:

790 танків; (+17 за добу);

2 041 бойових броньованих машин (+39);

381 артилерійську систему (+5);

130 реактивних систем залпового вогню (+3);

1 487 одиниць автомобільної техніки (+16);

76 цистерн із паливом;

27 одиниць спецтехніки;

8 катерів/кораблів;

4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

За даними Генштабу, ЗСУ успішно збивають бойову авіацію та безпілотники ворога. З першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ знищено:

167 літаків (+2);

147 вертольотів;

155 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+7);

67 засобів ППО (+1).

Точні дані про втрати армії РФ уточнюються, наголосив Генштаб.

[ + – ] ЗСУ успішно знищують авіацію ворога

Варто зазначити, що загальні бойові втрати враховують убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Виходячи з досвіду Другої Карабаської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня заявив, що за час війни з Росією загинули від 2,5 до 3 тис. українських військових.

Міноборони РФ наводить інші дані про втрати, 25 березня військові чиновники заявили, що загиблих росіян в Україні налічується 1 351 особа, ще 3 825 отримали поранення.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 7 квітня розповів про "значні втрати" ЗС РФ в Україні. Пізніше Пєсков хотів виправдатися і говорив, що його "неправильно зрозуміли". Прессекретар Кремля стверджує, що війна в Україні – це не "приниження для Росії".