Росія втратила в Україні 17,5 тисяч військових, — Генштаб ЗСУ

ЗС РФ здебільшого намагаються втримати зайняті рубежі та проводять перегрупування. З Полісся продовжується відведення військ для перекидання на інші напрямки.

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Не припиняються обстріли Харкова та Чернігова, загроза атак на об'єкти оборонно-промислового комплексу України, як і раніше, зберігається. Про це повідомляє Генштаб станом на 12:00 31 березня.

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Околиці Чернігова

На околицях Чернігова ЗС РФ "закріплюються на зайнятих рубежах і проводять перегрупування", для коригування вогню запускають безпілотну авіацію.

На Броварському напрямку триває відведення російських підрозділів, імовірно, до прикордонних районів.

Пресслужба Генштабу наголошує на наявності загрози ракетних ударів по українських об'єктах ОПК та логістичній інфраструктурі. На території РФ продовжують переміщення додаткових підрозділів, щоб залучити їх у боях. Водночас низка військових підрозділів противника вже вичерпала можливості для формування резервів.

Зусилля противника переважно спрямовані на утримання зайнятих рубежів та підготовку до відновлення наступальних дій на деяких напрямках.

ОРДЛО

Ворог намагається взяти під свій повний контроль територію Донецької та Луганської областей.

Спостерігають формування російських угруповань для наступу у Східній операційній зоні, частину військ та техніки перекидають з Білорусі на територію РФ залізницею.

Виведенням російських військ особисто керує генерал-лейтенант російської армії

Підрозділи 35-ї, 36-ї та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ виводять з Полісся, судячи з усього, щоб перекинути на інші напрямки.

Для забезпечення безпечного відведення військ росіяни обстрілюють позиції ЗСУ артилерією та мінують місцевість, використовуючи засоби, заборонені міжнародними конвенціями. Через те, що підрозділи ЗС РФ опинилися в тяжкому стані, відведенням військ 35-ї загальновійськової армії особисто керує командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик.

За його даними, в 1 мотострілецькому батальйоні 36-ї окремої мотострілецької бригади (з міста Борзя, Забайкальського краю) 29-ї загальновійськової армії втрати особового складу перевищили 60%.

[ + – ] Розбита техніка ЗС РФ [ + – ] Розбита техніка ЗС РФ [ + – ] Розбита техніка ЗС РФ

У Донбаському регіоні війська РФ збільшили інтенсивність авіаударів у районі Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Кремінної. Зазначають зміцнення угруповань на Донецькому напрямку, де на станцію Ровеньки прибувають залізничні ешелони з озброєнням та технікою. Триває штурм Маріуполя.

Генштаб ЗСУ оцінює втрати особового складу ЗС РФ

Станом на ранок 31 березня Генштаб ЗСУ оцінив втрати російських військ у 17,5 тис. військових. Водночас Вашингтон оцінює втрати ЗС РФ у 10 тис. загиблих.

Дані про втрати Міноборони Росії набагато нижчі. 25 березня заявили, що загиблих росіян в Україні налічують 1351 особу.

Проте незалежної оцінки про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними радника глави МВС Антона Геращенка, 450 одиниць російської техніки повертаються до РФ. Геращенко уточнив, що це угруповання неодноразово потрапляло під удари авіації та артилерії ЗСУ.