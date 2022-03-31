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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия потеряла в Украине 17,5 тысяч военных, — Генштаб ВСУ

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всу, эвакуация, мирные жители,
Фото: AP | Украинский солдат беседует с раненым мирным жителем после эвакуации

ВС РФ по большей части пытаются удержать занятые рубежи и проводят перегруппировку. С Полесья продолжается отвод войск для переброски на другие направления.

Не прекращаются обстрелы Харькова и Чернигова, угроза атак на объекты оборонно-промышленного комплекса Украины по-прежнему сохраняется. Об этом сообщает Генштаб по состоянию на 12:00 31 марта.

Окрестности Чернигова

В окрестностях Чернигова ВС РФ "закрепляются на занятых рубежах и проводят перегруппировку", для корректировки огня задействуется беспилотная авиация.

На Броварском направлении продолжается отвод российских подразделений, предположительно, в приграничные районы.

Пресс-служба Генштаба отмечает наличие угрозы ракетных ударов по украинским объектам ОПК и логистической инфраструктуре. На территории РФ продолжается перемещение дополнительных подразделений, чтобы задействовать их в боях. Вместе с тем, ряд воинских подразделений противника уже исчерпал возможности для формирования резервов.

Усилия противника по преимуществу направлены на удержание занятых рубежей и подготовку к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях.

ОРДЛО

Враг пытается взять под свой полный контроль территорию Донецкой и Луганской областей.

Наблюдается формирование российских группировок для наступления в Восточной операционной зоне, часть войск и техники перебрасывается из Беларуси на территорию РФ по железной дороге.

Выводом российских войск лично руководит генерал-лейтенант российской армии

Подразделения 35-й, 36-й и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ выводят из Полесья, судя по всему, чтобы перебросить на другие направления.

Для обеспечения безопасного отвод войск россияне обстреливают позиции ВСУ артиллерией и минируют местность, при этом используются средства, запрещенные международными конвенциями. По причине того, что подразделения ВС РФ оказались в бедственном положении, отводом войск 35-й общевойсковой армии лично руководит командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик.

По его сведениям, в 1 мотострелковом батальоне 36-й отдельной мотострелковой бригады (из города Борзя, Забайкальского края) 29-й общевойсковой армии потери личного состава превысили 60%.

Разбитая техника ВС РФ, танк,
Разбитая техника ВС РФ
Разбитая техника ВС РФ, танк,
Разбитая техника ВС РФ
Разбитая техника ВС РФ, танк,
Разбитая техника ВС РФ
Разбитая техника ВС РФ, танк,
Разбитая техника ВС РФ, танк,
Разбитая техника ВС РФ, танк,

В Донбасском регионе войска РФ повысили интенсивность авиаударов в районе Лисичанска, Рубежного, Попасной, Кременной. Отмечается укрепление группировок на Донецком направлении, где на станцию Ровеньки прибывают железнодорожные эшелоны с вооружением и техникой. Продолжается штурм Мариуполя.

Генштаб ВСУ оценивает потери личного состава ВС РФ

По состоянию на утро 31 марта Генштаб ВСУ оценил потери российских войск в 17,5 тыс. военных. В то же время, Вашингтон оценивает потери ВС РФ в 10 тыс. погибшими.

Данные по потерям Минобороны России намного ниже. 25 марта было заявлено, что погибших россиян в Украине насчитывается 1351 человек.

Однако независимой оценки относительно потерь российской армии в Украине пока нет.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным советника главы МВД Антона Геращенко, 450 единиц российской техники возвращаются в РФ. Геращенко уточнил, что эта группировка неоднократно попадала под удары авиации и артиллерии ВСУ.