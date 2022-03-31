Россия потеряла в Украине 17,5 тысяч военных, — Генштаб ВСУ

ВС РФ по большей части пытаются удержать занятые рубежи и проводят перегруппировку. С Полесья продолжается отвод войск для переброски на другие направления.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Не прекращаются обстрелы Харькова и Чернигова, угроза атак на объекты оборонно-промышленного комплекса Украины по-прежнему сохраняется. Об этом сообщает Генштаб по состоянию на 12:00 31 марта.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Окрестности Чернигова

В окрестностях Чернигова ВС РФ "закрепляются на занятых рубежах и проводят перегруппировку", для корректировки огня задействуется беспилотная авиация.

На Броварском направлении продолжается отвод российских подразделений, предположительно, в приграничные районы.

Пресс-служба Генштаба отмечает наличие угрозы ракетных ударов по украинским объектам ОПК и логистической инфраструктуре. На территории РФ продолжается перемещение дополнительных подразделений, чтобы задействовать их в боях. Вместе с тем, ряд воинских подразделений противника уже исчерпал возможности для формирования резервов.

Усилия противника по преимуществу направлены на удержание занятых рубежей и подготовку к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях.

ОРДЛО

Враг пытается взять под свой полный контроль территорию Донецкой и Луганской областей.

Наблюдается формирование российских группировок для наступления в Восточной операционной зоне, часть войск и техники перебрасывается из Беларуси на территорию РФ по железной дороге.

Выводом российских войск лично руководит генерал-лейтенант российской армии

Подразделения 35-й, 36-й и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ выводят из Полесья, судя по всему, чтобы перебросить на другие направления.

Для обеспечения безопасного отвод войск россияне обстреливают позиции ВСУ артиллерией и минируют местность, при этом используются средства, запрещенные международными конвенциями. По причине того, что подразделения ВС РФ оказались в бедственном положении, отводом войск 35-й общевойсковой армии лично руководит командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик.

По его сведениям, в 1 мотострелковом батальоне 36-й отдельной мотострелковой бригады (из города Борзя, Забайкальского края) 29-й общевойсковой армии потери личного состава превысили 60%.

[ + – ] Разбитая техника ВС РФ [ + – ] Разбитая техника ВС РФ [ + – ] Разбитая техника ВС РФ

В Донбасском регионе войска РФ повысили интенсивность авиаударов в районе Лисичанска, Рубежного, Попасной, Кременной. Отмечается укрепление группировок на Донецком направлении, где на станцию Ровеньки прибывают железнодорожные эшелоны с вооружением и техникой. Продолжается штурм Мариуполя.

Генштаб ВСУ оценивает потери личного состава ВС РФ

По состоянию на утро 31 марта Генштаб ВСУ оценил потери российских войск в 17,5 тыс. военных. В то же время, Вашингтон оценивает потери ВС РФ в 10 тыс. погибшими.

Данные по потерям Минобороны России намного ниже. 25 марта было заявлено, что погибших россиян в Украине насчитывается 1351 человек.

Однако независимой оценки относительно потерь российской армии в Украине пока нет.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным советника главы МВД Антона Геращенко, 450 единиц российской техники возвращаются в РФ. Геращенко уточнил, что эта группировка неоднократно попадала под удары авиации и артиллерии ВСУ.