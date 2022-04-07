Пєсков визнав, що війська РФ зазнали "значних втрат" в Україні (відео)

В ефірі британського каналу Sky News представник Кремля заявив, що керівництво Росії сподівається на закінчення "спецоперації" найближчими днями або в найближчому майбутньому.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков визнав, що російські війська зазнали "значних втрат" під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це представник Кремля сказав під час інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

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Журналіст мовника Марк Остін під час розмови з Пєсковим сказав, що Росія втратила "тисячі солдатів" і попросив прокоментувати цю інформацію. У відповідь на це прессекретар російського лідера заявив: "Так, ми (втратили безліч солдатів). У нас значні втрати й це величезна трагедія для нас".

За словами Пєскова, керівництво російської держави сподівається, що так звана "спеціальна операція" в Україні завершиться протягом найближчих днів "або в найближчому майбутньому" після досягнення військами РФ її цілей.

Також під час інтерв'ю Пєсков запевнив, що РФ почала готуватися до санкцій Заходу, які прийшли після повномасштабного вторгнення в Україну ще "рік тому".

Нагадаємо, 25 березня Міністерство оборони РФ повідомляло, що за місяць війни в Україні загинув 1351 російський військовослужбовець і 3825 отримали поранення. Відтоді оборонне відомство держави-агресора інформацію про втрати не повідомляло. Зі свого боку Генеральний штаб Збройних Сил України в четвер, 7 квітня, заявив, що втрати військ РФ до цього дня склали 18 900 осіб особового складу.

Зазначимо, що загальні бойові втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти.

Також ми писали, що, за даними російських ЗМІ, в оточенні президента РФ Володимира Путіна вже втратили надію захопити Київ та працюють над новою ідеологією, за допомогою якої можна було б пояснити російській громадськості необхідність переговорів з Україною та відведення військ.

Тим часом керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що битва Збройних Сил України за Донбас визначить результат війни з Росією.