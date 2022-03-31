У Путіна втратили надію взяти Київ і тепер гадають над "новою ідеологією" для РФ, — ЗМІ

В Адміністрації президента Росії наразі не знають, як пояснити громадянам переговори з Україною та уникнути падіння рейтингу глави держави.

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В Адміністрації президента РФ працюють над новою "ідеологією" для того, щоб пояснити громадянам "перемир'я" з Україною на тлі провалу первісного плану із захоплення Києва та проблем, що ускладнюються у зв'язку із санкціями країн Заходу, у російській економіці. Про це пише видання "Медуза" з посиланням на три джерела, близькі до АП та два, пов'язані з урядом держави-агресора.

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За даними журналістів, до кінця березня військове керівництво РФ "остаточно упокорилося" з тим, що окупувати Київ "малою кров'ю", тобто силами, залученими в "спеціальній операції", не вдасться, хоча ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Володимир Путін та російські військові розраховували, що "спецоперація" пройде легко. Тепер, за словами співрозмовників російських журналістів, влада РФ розглядає взяття винятково Донбасу під повний контроль найбільш "імовірним сценарієм".

Крім цього, наприкінці березня, за даними видання, чиновники російського уряду показали Путіну дані про стан економіки РФ в умовах санкцій, згідно з якими, "хоч якось нормально жити", перебуваючи під впливом введених Заходом обмежень, неможливо.

При цьому одразу три джерела, близькі до АП, стверджують, що Путін ще не ухвалив рішення щодо того, що робити далі. Один із співрозмовників журналістів заявив, що на главу держави-агресора наразі впливають "різні групи та люди", а сам він хоче вислухати позицію як тих, хто виступає проти війни в Україні, так і тих, хто підтримує продовження бойових дій.

Співрозмовник видання зазначив, що за переговори виступають люди, які близькі до політичного блоку Кремля, і на підтримку цієї позиції "будуть розгорнуті потужності в інтернеті", а продовження бойових дій підтримує так звана "партія війни", до якої входять, зокрема, голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров і голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін — вони вважають, що "за бій до перемоги сам Путін" і тому "йдуть за ним".

Також у публікації йдеться, що в АП є побоювання, що "перемир'я" може негативно позначитися на рейтингу Путіна, оскільки російське суспільство вже "розігріте" пропагандою. На тлі цього, за даними співрозмовників видання, в АП відбулася нарада, присвячена тому, як можна пояснити громадянам РФ переговори про можливе припинення бойових дій з Україною, проте "дієвих стратегій" для цього не знайшлося.

Два джерела журналістів, близькі до Адміністрації президента Росії, зазначили, що розчарування "патріотичної громадськості" діями влади може бути дуже великим. На фоні цього в політичному блоці Кремля готуються до падіння рейтингів після закінчення війни, особливо у великих містах, таких як Москва чи Санкт-Петербург. Закриті опитування АП показали, що вже не більше як половина людей там не підтримують війну проти України. У зв'язку з цим, як повідомили джерела "Медузи", політтехнологи, близькі до Кремля, отримали завдання розробити "нову ідеологію для країни" та "якусь нову національну ідею".

Нагадаємо, раніше Путін під час розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі заявив, що умов для припинення вогню в Україні поки що немає.

Також ми писали, що Путін підписав указ про весняний призов у РФ.