Путін підписав указ про призов в армію РФ: чи поїдуть строковики в Україну

Міністр оборони Сергій Шойгу обіцяє не відправляти молодих людей у гарячі точки. Але лише у підрозділі 6-ї загальновійськової армії, який воював в Україні, нещодавно загинуло 180 призовників.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов на строкову службу в армію з 1 квітня до 15 липня цього року. Документ з'явився 31 березня на порталі правової інформації.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Призову підлягають 134,5 тис. росіян віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі, йдеться у тексті указу.

Підписаний Путіним документ звільняє з військової служби солдат, матросів, сержантів і старшин, які перестали служити. Президент РФ доручив уряду, органам виконавчої влади суб'єктам і призовним комісіям забезпечити виконання відповідних заходів.

Війна в Україні — чи відправлять строковиків на фронт

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу обіцяв не відправляти призовників у гарячі точки. У 2021 році плани країни-агресора на призов складали 134 650 осіб.

Зазначимо, що в бойових діях в Україні ворожа армія зазнає великих втрат. Через це Шойгу усунув командувача 6 загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова. Лише в цьому підрозділі загинуло понад 2 тис. солдат, із них 180 були строковиками.

Уповноважена з прав людини у Петербурзі Світлана Агапітова 30 березня розповідала, як двох призовників із Санкт-Петербурга направили воювати в Україну, але потім їх повернули додому.

ЗСУ бере в полон російських солдатів-строковиків. Один із них викрив Путіна в брехні з приводу того, що призовників не задіють у війні з Україною.

ЗС РФ також хочуть провести приховану мобілізацію серед ув'язнених. Відомо, що майже 100 засуджених за пограбування, вбивство або розповсюдження наркотиків і тих, хто відбуває покарання в чеченській колонії "Чернокозово", збираються відправити в Україну.