Путин подписал указ о призыве в армию РФ: поедут ли срочники в Украину

Министр обороны Сергей Шойгу обещает не отправлять молодых людей в горячие точки. Но только в подразделении 6-й общевойсковой армии, которое воевало в Украине, недавно погибло 180 призывников.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу в армию с 1 апреля по 15 июля этого года. Документ появился 31 марта на российском портале правовой информации.

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Призыву подлежат 134,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, говорится в тексте указа.

Подписанный Путиным документ увольняет с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, которые закончили служить. Президент РФ поручил правительству, органам исполнительной власти субъектам и призывным комиссиям обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

Война в Украине – отправят ли срочников на фронт

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обещал не отправлять призывников в горячие точки. В 2021 году планы страны-агрессора по призыву составляли 134 650 человек.

Отметим, что в боевых действиях в Украине вражеская армия несет большие потери. Из-за этого Шойгу отстранил командующего 6 общевойсковой армии генерал-лейтенанта Владислава Ершова. Только в этом подразделении погибло более 2 тыс. солдат, из них 180 были срочниками.

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова 30 марта рассказывала, как двоих призывников из Санкт-Петербурга направили воевать в Украину, но потом их вернули домой.

ВСУ берет в плен российских солдат-срочников. Один из них уличил Путина во вранье по поводу того, что призывников не задействуют в войне с Украиной.

ВС РФ также хотят провести скрытую мобилизацию среди заключенных. Известно, что около 100 осужденных за грабеж, убийство или распространение наркотиков и отбывающих наказание в чеченской колонии "Чернокозово" собираются отправить в Украину.