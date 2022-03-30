Отправленных в Украину срочников вернули домой после обращения к Путину

По словам члена Совета федерации Людмилы Нарусовой, срочников заставляли подписывать контракты или делали это за них. Из роты в 100 человек в живых остались 4.

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В среду, 30 марта, уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, выступая с докладом в Законодательном собрании Петербурга, рассказала, что двое жителей Петербурга, которые проходили службу по призыву и были направлены воевать в Украину, вернулись домой. Об этом, сообщает Медуза.

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С начала войны в аппарат петербургского омбудсмена поступило семь обращений. Большая часть — от матерей военнослужащих, и одно — от жены.

Агапитова отметила, что в упомянутых жалобах говорится о случаях недобровольного заключения контрактов о военной службе, возможном пересечении солдатами-срочниками украинской границы. Также авторы обращений просят помочь найти информацию о военнослужащих.

В начале марта представитель Совета федерации Людмила Нарусова заявила, что в Украине погибло множество солдат-срочников из РФ.

"Вчера из зоны боевых действий были выведены срочники. Их заставили подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек в живых осталось четверо", — заявила Нарусова.

Отмечается, что один из вернувшихся в Петербург солдат — сын Марины Ивановой. В начале марта женщина обратилась к российскому президенту Путину и попросила о возвращении солдат в части, где они должны были проходить службу в соответствии с распределением.

Ранее Фокус сообщал, что попавший в плен российский солдат-срочник заявил, что в украинском плену лучше, чем в России. По словам задержанного россиянина, он готов даже воевать за Украину.