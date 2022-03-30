Відправлених в Україну строковиків повернули додому після звернення до Путіна

За словами членкині Ради федерації Людмили Нарусової, строковиків змушували підписувати контракти чи робили це за них. Із роти зі 100 людей живими залишилися 4.

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У середу, 30 березня, уповноважена з прав людини в Петербурзі Світлана Агапітова, виступаючи з доповіддю в Законодавчих зборах Петербурга, розповіла, що двоє мешканців Петербурга, які проходили службу через призов і були направлені воювати в Україну, повернулися додому. Про це повідомляє "Медуза".

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Із початку війни в апарат петербурзького омбудсмена надійшло сім звернень. Більшість — від матерів військовослужбовців, і одна — від дружини.

Агапітова зазначила, що в згаданих скаргах ідеться про випадки недобровільного укладання контрактів про військову службу, можливе перетинання солдатами-строковиками українського кордону. Також автори звернень просять допомогти знайти інформацію щодо військовослужбовців.

На початку березня представниця Ради федерації Людмила Нарусова заявила, що в Україні загинуло безліч солдатів-строковиків із РФ.

"Вчора із зони бойових дій було виведено строковиків. Їх змусили підписати контракт або за них підписували. Але тільки в результаті з роти в сто людей живими залишилося четверо", — заявила Нарусова.

Зазначається, що один із солдатів, які повернулися в Петербург, — син Марини Іванової. На початку березня жінка звернулася до російського президента Путіна та попросила про повернення солдатів у частину, де вони мали проходити службу відповідно до розподілу.

Раніше Фокус повідомляв, що російський солдат-строковик, який потрапив у полон, заявив, що в українському полоні краще, ніж у Росії. За словами затриманого росіянина, він навіть готовий воювати за Україну.