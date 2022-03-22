Шойгу отстранил командующего 6 армии из-за огромных потерь личного состава, - СМИ

По предварительным данным, потери в 6 армии составляют свыше 2000 военных, среди которых около 180 срочников.

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6 общевойсковой армии генерал-лейтенанта Владислава Ершова. Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, Ершова отстранили из-за огромных потерь в личном составе армии. По предварительным данным, потери составляют более 2000 солдат, из которых около 180 — солдаты срочной службы.

Также Цимбалюк добавил, что ныне генерал-лейтенант находится под домашним арестом, против него ведется следствие.

Что известно о командующем 6 армии?

Владислав Ершов — стал командиром 6 общевойсковой армии Западного военного округа в феврале 2019 года. Родился в Московской области в 1975 году. Принимал участие в операциях РФ в Сирии. Перед назначением на должность в 6 армии, был первым замом командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Награжден рядом наград, в том числе ведомственными наградами Минобороны РФ.

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