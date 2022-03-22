Шойгу усунув командувача 6 армії через величезні втрати особового складу, — ЗМІ
За попередніми даними, втрати в 6 армії становлять понад 2000 військових, серед яких близько 180 строковиків.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу усунув від виконання обов'язків командувача 6 загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова. Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.
За його словами, Єршова усунули через величезні втрати в особовому складі армії. За попередніми даними, втрати становлять понад 2000 солдатів, із яких близько 180 – солдати строкової служби.
Також Цимбалюк додав, що нині генерал-лейтенант перебуває під домашнім арештом, проти нього триває слідство.
Що відомо про командувача 6 армії?
Владислав Єршов став командиром 6 загальновійськової армії Західного військового округу в лютому 2019 року. Народився в Московській області в 1975 році. Брав участь у операціях РФ у Сирії. Перед призначенням на посаду в 6 армії був першим заступником командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу.
Нагороджений низкою нагород, зокрема відомчими нагородами Міноборони РФ.
Нагадаємо, українські військові взяли в полон підполковника РФ, який мав прямий контакт із начальством 58-ї армії.
20 березня стало відомо, що українські військові ліквідували замкомандувача Чорноморського флоту Андрія Палія.