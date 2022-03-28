В России нашли способ как скрыть проведение мобилизации, - разведка

По данным ГУР Минобороны, под видом плановой мобилизации резервистов в "БАРС", будут набираться люди для войны в Украине, в том числе заключенные.

В РФ будут проводить скрытую мобилизацию параллельно с запланированной программой БАРС-2021 (Боевой армейский резерв страны). Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным разведчиков, прикрытием для большого количества мобилизированных станет плановый призыв на срочную службу. А сформированные подразделения отправят на территорию Украины.

К мобилизации также привлекут заключенных. Указывается, что около 100 осужденных из колонии в Чечне "Чернокозово" уже готовятся к отправке в Украину. Все они были осуждены за грабеж, убийство или распространение наркотиков.

При этом предложение выйти на свободу в обмен на участие в боях не дается тем, кто отбывает срок по политическим статьям "экстремизм и терроризм".

"БАРС" — это программа срочного формирования армейских резервов армии РФ. Подписавшие контракт, получают зарплату на все время действия договора. В течение года такие лица будут призваны на сборы на 1 месяц с сохранением рабочего места и средней зарплаты по стране. Ежемесячная оплата контракта (не на время сборов) составляет 12% от зарплаты военного.

Всего в БАРС поступило около 100 тысяч людей.

Напомним, в Офисе президента заявили, что в некоторых регионах РФ проходит мобилизация.

21 марта боевики в ОРДЛО подняли призывной возраст до 65 лет.