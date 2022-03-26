В России элита избегает публичности, в некоторых регионах проводится мобилизация, — ОП

Советник главы Офиса президента Подоляк отметил, что эти два явления являются разрушительными для государства-агрессора.

В Офисе президента Украины наблюдают попытки провести частичную мобилизацию в наиболее депрессивных регионах РФ, а также "пропажу" из публичного пространства представителей "реальной господствующей элиты" государства-агрессора. Эти явления являются "разрушительными для авторитарного каркаса" России. Соответствующий пост в своем телеграм-канале опубликовал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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По словам представителя Офиса президента, в "наиболее депрессивных и молчаливых регионах" РФ из-за частичной мобилизации возникла паника среди местного населения, и чтобы с ней справиться российские власти списали организацию этого процесса на деятельность "украинских спецслужб".

"Очевидна попытка оправдать собственное желание компенсировать срочниками все более существенные потери живой силы в рамках "гениальной" спецоперации", — написал Подоляк.

Также советник главы ОП добавил, что публичные комментарии в РФ сейчас дают "либо чистые пропагандисты", либо те, кого "уже списали и отправили на заслуженную пенсию" в Совет безопасности России. Подоляк в качестве примера указал недавнее интервью заместителя председателя Совбеза, президента РФ в 2008-2012 годах Дмитрия Медведева агентству "РИА Новости", в котором чиновник комментировал и войну России против Украины.

"Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе сбежать из "российского военного корабля", — констатировал Подоляк.

Напомним, 26 марта другой советник главы ОП — Алексей Арестович — сообщил, что в России уже ищут виновных в провале "спецоперации" военных командиров и увольняют их.

Ранее мы писали, что в РФ сняли с должности командующего первой танковой армии Западного военного округа Сергея Киселя.