У Росії еліта уникає публічності, у деяких регіонах проводять мобілізацію, — ОП

Радник глави Офісу президента Подоляк зазначив, що ці два явища є руйнівними для держави-агресора.

В Офісі президента України спостерігають спроби провести часткову мобілізацію в найдепресивніших регіонах РФ, а також "зникнення" з публічного простору представників "реальної панівної еліти" держави-агресора. Ці явища є "руйнівними для авторитарного каркасу" Росії. Відповідний пост у своєму телеграм-каналі опублікував радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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За словами представника Офісу президента, у "найдепресивніших і наймовчазніших регіонах" РФ через часткову мобілізацію виникла паніка серед місцевого населення, і, щоб із нею впоратися російська, влада списала організацію цього процесу на діяльність "українських спецслужб".

"Очевидна спроба виправдати власне бажання компенсувати строковиками все більші втрати живої сили в межах "геніальної" спецоперації", — написав Подоляк.

Також радник голови ОП додав, що публічні коментарі в РФ зараз дають "або чисті пропагандисти", або ті, кого "вже списали та відправили на заслужену пенсію" до Ради безпеки Росії. Подоляк як приклад навів нещодавнє інтерв'ю заступника голови Ради безпеки, президента РФ у 2008-2012 роках Дмитра Медведєва агентству "РІА Новини", у якому чиновник коментував і війну Росії проти України.

"Сама його поява в публічному полі прямо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності й шукає можливості так чи інакше втекти з "російського військового корабля", — констатував Подоляк.

Нагадаємо, 26 березня інший радник голови ОП — Олексій Арестович — повідомив, що в Росії вже шукають винних у провалі "спецоперації" військових командирів і звільняють їх.

Раніше ми писали, що в РФ зняли з посади командувача першої танкової армії Західного військового округу Сергія Киселя.