"Через провал операції в Україні": у Росії звільнили командувача танкової армії

Під командуванням Сергія Киселя російські танки вторглися на територію Чернігівської та Сумської областей, стверджує радник голови МВС Антон Геращенко.

У Росії зняли з посади командувача першої танкової армії Західного військового округу Сергія Киселя. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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За його інформацією, генерал-лейтенанта з військової частини №11161 (Баківка) звільнили у зв'язку з провалом так званої "спеціальної військової операції", залучення солдатів-строковиків до бойових дій в Україні, величезних втрат серед військовослужбовців і невиконанням поставлених завдань. Раніше військове керівництво РФ також усунуло його заступника.

Як написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, Сергія Киселя звільнили за технічну та моральну неготовність військовослужбовців танкової армії воювати проти українців.

"Це його танки грузли в болотах Чернігівщини та Сумщини, не маючи навіть елементарних карт. Це його солдати сотнями здавалися в полон. Сергій Кисіль, як і решта генералів Путіна, — воєнний злочинець. Він несе відповідальність за загибель Українців — дітей, жінок, старих людей. Найкращий варіант для нього — це взяти й застрелитися. Не здивуюся, якщо він це вже зробив сьогодні вранці", — написав представник МВС України.

Як пише "Інтерфакс", у січні перша танкова армія Західного військового округу пройшла перевірку боєздатності під керівництвом генерал-лейтенанта Сергія Киселя. Перед вторгненням її війська дислокувалися в Московській, Іванівській, Смоленській і Нижньогородській областях, штаб був розташований у мікрорайоні Баківка під Москвою.

Раніше з'явилася інформація, що командир танкового полку РФ застрелився через неробочу техніку. Російські війська намагаються заповнити втрати танками, "законсервованими" на складах тривалого зберігання, проте більшість цих машин перебувають у поганому стані, з них вкрали оптичні системи та дорогу електроніку.

Писали також, що 20 березня ЗСУ захопили командирську модифікацію танка Т-80 ЗС РФ, таких моделей на всю армію лише кілька штук. Вона призначена для управління підрозділами та зв'язку з вищим командним складом. Крім того, танк обладнаний тепловізором "Агава-2", атмосферним датчиком, системою активного захисту "Штора-1", додатковими радіостанціями та навігаційним обладнанням.