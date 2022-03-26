"Из-за провала операции в Украине": в России уволили командующего танковой армии

Под командованием Сергея Киселя российские танки вторглись на территорию Черниговской и Сумской областей, утверждает советник главы МВД Антон Геращенко.

В России сняли с должности командующего первой танковой армии Западного военного округа Сергея Киселя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его информации, генерал-лейтенанта из воинской части №11161 (Баковка) уволили в связи с провалом так называемой "специальной военной операции", привлечению солдат-срочников к боевым действиям в Украине, огромных потерь среди военнослужащих и невыполнением поставленных задач. Ранее военное руководство РФ также отстранило его заместителя.

Как написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале, Сергея Киселя уволили за техническую и моральную неготовность военнослужащих танковой армии воевать против украинцев.

"Это его танки вязли в болотах Черниговщины и Сумщины не имея даже элементарных карт. Это его солдаты сотнями сдавались в плен. Сергей Кисель как и остальные генералы Путина — военный преступник. Он несет ответственность за гибель Украинцев — детей, женщин, стариков. Лучший вариант для него — это взять и застрелиться. Не удивлюсь, если он это уже сделал сегодня утром", — написал представитель МВД Украины.

Как пишет "Интерфакс", в январе первая танковая армия Западного военного округа прошла проверку боеготовности под руководством генерал-лейтенанта Сергея Киселя. Перед вторжением ее войска дислоцировались в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях, штаб находился в микрорайоне Баковка под Москвой.

Ранее появилась информация, что командир танкового полка РФ застрелился из-за нерабочей техники. Российские войска пытаются восполнить потери танками, "законсервированными" на складах длительного хранения, однако большинство этих машин находятся в плохом состоянии, из них украли оптические системы и дорогостоящую электронику.

Писали также, что 20 марта ВСУ захватили командирскую модификацию танка Т-80 ВС РФ, таких моделей на всю армию всего несколько шту. Она предназначена для управления подразделениями и связи с высшим командным составом. Кроме того, танк оборудован тепловизором "Агава-2", атмосферным датчиком, системой активной защиты "Штора-1", дополнительными радиостанциями и навигационным оборудованием.