Командир танкового полка РФ совершил самоубийство из-за непригодной техники, — разведка

Агрессоры пытаются компенсировать потери за счет "расконсервированных" танков, однако с них украли оптику, электронику и даже двигатели, передает ГУР МО.

Командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии России совершил самоубийство из-за расхищения военной техники. Об этом 26 марта в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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По информации разведчиков, российский офицер застрелился после того, как в танковой дивизии обнаружили непригодность танков, снятых с хранения на складах. Боевые машины разукомплектованы, часть из них не имеет двигателей, только одна из десяти единиц находится в работающем состоянии.

ГУР МО сообщает, что оккупанты пытаются восстановить потери за счет "расконсервированной" техники, которая долгое время находилась на складах длительного хранения. На аэродроме в поселке Климово Брянской области, который находится в 35 километрах от украинской границы, развернули ремонтно-восстановительную базу, где пытаются починить непригодные машины, а также создают места для хранение единиц, поврежденных в ходе боевых действий.

Состояние техники очень плохое, поэтому ее нельзя полноценно использовать на поле боя. Из некоторых машин давно украли оптические приборы и электронику, содержащую драгоценные металлы.

"В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны", — подчеркнули в Главном управлении разведки.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что по примерным подсчетам российские войска потеряли в Украине 16,4 тысяч человек и 575 танков. Только за последние сутки, 25 марта, защитники Украины уничтожили минимум 89 единиц вражеской техники.

Писали также, что под Сумами ВСУ устроили новую "Чернобаевку" и ликвидировали генерала ВС РФ. Бойцы 93 бригады "Холодный Яр" подбили танк Т-80 из из ПТУР NLAW, на том же месте раньше было уничтожено несколько российских БМБ и военных автомобилей.

Тем временем, благодаря захвату вражеской техники у ВСУ стало больше танков, чем в начале войны. За месяц украинские военные получили в свое распоряжение 110 танков и потеряли 74.