Потери войск РФ в Украине: 16,4 тысяч человек, 117 самолетов и 575 танков
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинским защитникам впервые удалось уничтожить пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов противника.
Война в Украине за сутки привела к потере российской армией приблизительно 300 солдат и 89 единиц техники. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал в Facebook свежие данные состоянием на утро 26 марта.
По подсчетам украинских военнослужащих, потери ВС РФ с 24 февраля по 25 марта составили:
- личного состава — около 16 400 солдат (+300 за сутки);
- танков — 575 (+14);
- боевых бронированных машин (ББМ) — 1640 (+15);
- артиллерийских систем — 293 (+2);
- ракетных систем залпового огня (РСЗО) — 91 (+1);
- средств противовоздушной обороны (ПВО) — 51 (+2);
- самолетов — 117 (+2);
- вертолетов — 127 (+2);
- автомобильной техники — 1131 (+42);
- корабли/катера — 7 (+2);
- цистерн с ППМ — 73 (+1);
- беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 56 (+3);
- специальной техники — 19 (+1);
- пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) — 2 (+2).
Пресс-служба Генштаба подчеркнула, что данные лишь приблизительно отображают ситуацию, ведь точно подсчитать нанесенный урон невозможно из-за постоянных боевых действий.
Стоит отметить, что общие боевые потери подразумевают погибших, раненных, пленных и пропавших без вести. Как показывает опыт Второй Карабахской войны, стороны конфликта могут занижать собственные и завышать потери противников примерно в два-три раза. Для оценки ситуации стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные о занятых территориях и потерях войск на основе фото и видеосъемки.
25 марта первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской во время брифинга назвал свою версию о потерях российских войск: 1351 убитых и 3825 раненных военнослужащих. Официально Минобороны РФ в последний раз отчитывалось о потерянных войсках 2 марта, признав гибель 498 и ранение 1597 своих военных.
20 марта российское издание "Комсомольская правда" сообщила о потере 14 700 военных РФ в Украине, из них 9861 убитыми, ссылаясь на спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Спустя сутки журналисты удалили абзац с соответствующей информацией.
Ранее писали, о генералах, которых "убирали" по заказу Кремля. С моместа прихода Владимира Путина к власти, в России по разным причинам скончались десятки высокопоставленных военных командиров.