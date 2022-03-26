Потери войск РФ в Украине: 16,4 тысяч человек, 117 самолетов и 575 танков

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинским защитникам впервые удалось уничтожить пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов противника.

Война в Украине за сутки привела к потере российской армией приблизительно 300 солдат и 89 единиц техники. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал в Facebook свежие данные состоянием на утро 26 марта.

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По подсчетам украинских военнослужащих, потери ВС РФ с 24 февраля по 25 марта составили:

личного состава — около 16 400 солдат (+300 за сутки);

танков — 575 (+14);

боевых бронированных машин (ББМ) — 1640 (+15);

артиллерийских систем — 293 (+2);

ракетных систем залпового огня (РСЗО) — 91 (+1);

средств противовоздушной обороны (ПВО) — 51 (+2);

самолетов — 117 (+2);

вертолетов — 127 (+2);

автомобильной техники — 1131 (+42);

корабли/катера — 7 (+2);

цистерн с ППМ — 73 (+1);

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 56 (+3);

специальной техники — 19 (+1);

пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) — 2 (+2).

Пресс-служба Генштаба подчеркнула, что данные лишь приблизительно отображают ситуацию, ведь точно подсчитать нанесенный урон невозможно из-за постоянных боевых действий.

Стоит отметить, что общие боевые потери подразумевают погибших, раненных, пленных и пропавших без вести. Как показывает опыт Второй Карабахской войны, стороны конфликта могут занижать собственные и завышать потери противников примерно в два-три раза. Для оценки ситуации стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные о занятых территориях и потерях войск на основе фото и видеосъемки.

25 марта первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской во время брифинга назвал свою версию о потерях российских войск: 1351 убитых и 3825 раненных военнослужащих. Официально Минобороны РФ в последний раз отчитывалось о потерянных войсках 2 марта, признав гибель 498 и ранение 1597 своих военных.

20 марта российское издание "Комсомольская правда" сообщила о потере 14 700 военных РФ в Украине, из них 9861 убитыми, ссылаясь на спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Спустя сутки журналисты удалили абзац с соответствующей информацией.

Ранее писали, о генералах, которых "убирали" по заказу Кремля. С моместа прихода Владимира Путина к власти, в России по разным причинам скончались десятки высокопоставленных военных командиров.