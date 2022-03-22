Умереть за Россию. Что известно о генералах, которых "убирали" по заказу Кремля

Недавно в ГУР Минобороны Украины заявили, что российская бизнес-политическая элита, которая находится в оппозиции к Путину, рассматривает варианты, как отстранить его от власти. "Отравление, внезапная болезнь, несчастный случай" — вот несколько действенных вариантов, с помощью которых могут "убрать" президента воюющей с нами страны. Российскому диктатору такие методы известны не понаслышке: отравить или инсценировать несчастный случай — самые популярные причины смерти высокопоставленных военных чинов в современной России. С момента появления Путина в большой политике по тем или иным причинам умерли десятки российских генералов.

Убирали конкурентов

Говорят, карьеру "палача" Владимир Путин начал еще до того, как стал президентом. Во всяком случае бывший заместитель премьер-министра РФ Михаил Полторанин подозревал нынешнего главу РФ в организации в 1998 году убийства Льва Рохлина — генерал-лейтенанта, участника первой Чеченской войны.

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"Я не мог сказать прямо, что Путин организовал убийство Рохлина, сразу подадут в суд и потребуют доказательств. Однако вся совокупность достоверно установленных событий и фактов вокруг этого убийства показывают, что это отнюдь не моя "догадка" или вольное "предположение". Решение об убийстве, я знаю точно, принимали на даче в своем узком кругу четыре человека — Ельцин, Волошин, Юмашев и Дьяченко. Хотели сначала поручить Савостьянову, (бывшему) руководителю московского ФСБ, но затем остановились на чекисте "с холодными рыбьими глазами", способному на все…" — рассуждал Полторанин во время презентации своей книги в 2010 году.

[ + – ] Лев Рохлин

Льва Рохлина называли конкурентом Ельцина, пользовавшимся большим авторитетом в армейских кругах, и прочили президентский пост, если бы не трагический случай — 2 июля 1998 года Рохлина застрелили на собственной дачи.

В убийстве генерал-лейтенанта обвинили его супругу Тамару. По официальной версии, она импульсивно выстрелила в спящего мужа после семейной ссоры. Однако в деле было много белых пятен: охранники Рохлина на допросе давали противоречивые показания, в СМИ писали, что за сутки до убийства наружное наблюдение ФСБ за домом Рохлина внезапно сняли, Александр Лукашенко, нынешний нелегитимный президент Беларуси, в разговорах с журналистами утверждал, что за несколько дней до случившегося лично предупреждал Рохлина о готовящемся покушении и готов был дать показания следствию, но его не допрашивали.

[ + – ] Генерал Рохлин с супругой Тамарой

Примечательно и то, что вскоре после смерти генерал-лейтенанта никому тогда неизвестный Путин получил должность директора ФСБ. Полторанин, близко знакомый с происходившими в те годы событиями в Кремле, утверждал, что фактически сразу же после убийства Рохлина главу тогдашнего ФСБ Ковалева ночью подняли с постели и в спешном порядке, всего в течение 20 минут, заставили в соответствии с указом президента передать свои полномочия вновь назначенному Путину. "И это касалось мощнейшей спецслужбы в мире! За какие заслуги? И случайно ли все это?" — задавался вопросом Полторанин.

"Лишние" в Кремле

28 апреля 2002 года служебный вертолет с генерал-губернатором Александром Лебедем на борту рухнул в районе озера Ойское на юге Красноярского края. Из 19 человек погибли семеро. По официальной версии, вертолет разбился, так как шел на низкой высоте и из-за плохой видимости задел провода линии электропередач. Но выжившие пилоты говорили, что видимость была в норме, а высота безопасной, вот только машина в какой-то момент начала буквально разваливаться в воздухе. Позже соратник Лебедя Олег Захаров рассказывал журналистам, что бывшие офицеры ГРУ, которые по своей инициативе выезжали на место катастрофы, подтвердили — дело было спланированным. Скорее всего к лопастям винта прикрепили взрывчатку, которую активировали с земли. Из-за взрыва вертолет просел и столкнулся с ЛЭП.

В большую политику Александр Лебедь влетел стремительно. После участия в вооруженном конфликте в Приднестровье, где по его приказу российская артиллерия нанесла удары по позициям молдавских войск, что "побудило" Кишинева к миру и сделало генерала "героем", он занял третье место на президентских выборах в 1996 году. За Лебедя голосовали 14,5 % избирателей — почти 11 миллионов человек. Причем, судя по высказываниям Дмитрия Медведева много лет спустя, в 2012 году, генерал мог выиграть те выборы, но этого не допустили.

[ + – ] Александр Лебедь

Писали, что бронзового призера президентской гонки авансом сделали секретарем Совбеза РФ, пообещав кресло президента после ухода Ельцина, затем — губернатором Красноярского края. А позже, когда место досталось Путину, просто "убрали".

Стоит заметить, что 2002 год стал роковым для девяти генералов. Среди погибших — генерал-майор Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ(ФАПСИ) в отставке Владимир Шевелев — его сожгли в автомобиле и бывший командующий авиацией Федеральной пограничной службой России Владимир Шатохин — погиб в автокатастрофе.

Чистки в армии

Еще один роковой год для российских генералов — 2010. Военные, несогласные с порядками высшего руководства, готовят переворот. Он должен был начаться с масштабного ноябрьского митинга, на котором офицеры потребовали бы отставки главы Минобороны Анатолия Сердюкова, а если власти не услышат — импичмента тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. Во главе протестного движения был "самый молодой генерал в СССР" Владислав Ачалов. Но перевороту не суждено было осуществиться. Меньше чем за месяц до митинга погибла вся "верхушка" протеста.

[ + – ] Владислав Ачалов

В октябре 2010 под колеса электрички в Балашихском районе Московской области попал генерал-лейтенант Григорий Дубров. Его называли правой рукой Ачалова. Дубров был председателем президиума Русского антифашистского комитета и членом координационного совета военно-патриотических общественных организаций России. Вместе с другими российскими офицерами он выступал против режима Путина-Медведева и планировал произнести речь на ноябрьском митинге "Армия против Сердюкова".

[ + – ] Григорий Дубров

Вместе с Дубровым при загадочных обстоятельствах в октябре 2010 года погибли генерал-лейтенант Минобороны РФ в отставке Борис Дебашвили и бывший начальник разведуправления главкомата войск МВД, генерал-майор Виктор Чевризов. Первого нашли мертвым возле дома в центре Москвы. Второй, по официальной версии, выстрелил себе в голову из наградного пистолета в собственном подъезде по улице Веерной в Москве. Еще один — генерал-полковник Владимир Шаманов в октябре 2010 попал в автомобильную катастрофу в Туле, но выжил.

2 ноября генерал-полковник Ачалов выступил с официальным заявлением: "Десантники не выдвигают никаких политических требований! Военного переворота в Москве 7 ноября не будет!". Митинг все-таки состоялся, но прошел мирно, без каких-либо серьезных политических требований.

Летом 2011 года 65-летний генерал-полковник Ачалов умер. По официальной версии, из-за "тяжелой продолжительной болезни".

Волна самоубийц

Новая волна генеральских смертей пришлась на 2014 год, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. На этот раз по стечению обстоятельств видные генералы один за другим пускали себе пули в лоб.

Ночью 3 января 2014 года застрелился вице-адмирал Юрий Устименко. Говорили, он долго и тяжело болел. В некоторых медиа Устименко вспоминали как "адмирала, укравшего украинский авианосец". Именно под руководством Устименко в 1991 году авианосец "Адмирал Кузнецов", который после распада СССР должен был остаться в собственности Украины, "ушел" в Россию.

В феврале 2014 года еще один тяжело больной генерал-лейтенант ВВС России в отставке Вячеслав Апанасенко выстрелил себе в голову. Его дочь утверждала, что виной всему — отсутствие обезболивающих. В предсмертной записке Апанасенко просил никого не винить, кроме Министерства здравоохранения и правительства.

18 марта — в день, когда Россия после незаконного референдума в Крыму оккупировала полуостров, застрелился еще один генерал-майор ВС СССР в отставке, Борис Саплин, а в июне — пулю в голову пустил генерал-майор ГРУ Виктор Гудков. Писали, что из-за депрессии, в следствие рака. В июле застрелился генерал-майор Сергей Мишанин, бывший комиссар Новгородской области. В прошлом он — командир 205-й отдельной мотострелковой бригады и 122-й мотострелковой дивизии. По данным международного сообщества InformNapalm, контрактники 205-й мотострелковой бригады в августе 2014 года воевали на Донбассе.

За Донбасс

Среди громких генеральских смертей в период войны на Донбассе стоит вспомнить гибель генерал-полковника Игоря Сергуна, начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России, заместителя начальника ГШ ВС РФ. По официальной версии российских властей, он скончался от обширного инфаркта 3 января 2016 года. Однако по информации американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, Сергун на самом деле умер в Ливане 1 января 2016-го.

[ + – ] Игорь Сергун

Как пишут InformNapalm, генерал-полковник Сергун имел прямое отношение к оккупации Крыма и планированию военной операции против Украины. Под его руководством оккупированные части Донецкой и Луганской областей превратились в так называемые "Л/ДНР". Также его имя связывают с крушением Боинга-777 рейса MH17, который был сбит ракетой "земля-воздух" в районе Тореза 17 июля 2014 года.

[ + – ] Похоронный марш российских генералов Фото: InformNapalm

Как писал ранее Фокус, в Украине 27-й день войны. По информации Генштаба, российские захватчики отказываются выполнять приказ преступного руководства РФ и несут серьезные потери. На территории так называемой "ЛНР" проводят мобилизацию, но жители скрываются от самопровозглашенной власти.