У оккупантов РФ боеприпасов и провизии осталось на 3 дня - Генштаб

Захватчики отказываются выполнять приказ преступного руководства РФ и несут серьезные потери. На территории так называемой "ЛНР" проводят мобилизацию, но жители скрываются от самопровозглашенной власти.

Существенных изменений за последние сутки не произошло. Украинские защитники продолжают бить по группировкам врага, который пытался удержать захваченные рубежи и преуспели на отдельных направлениях. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 22 марта.

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По информации Генштаба, за предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага: 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Авиация Воздушных Сил нанесла сокрушительные удары по технике и живой силе оккупанта, вела воздушные бои и перехват воздушных целей. В Генштабе также отметили более активные действия авиации врага за последние сутки.

У российского противника остаются проблемы с обеспечением войск. У оккупантов есть запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Такая же ситуация с горючим, так как трубопроводное соединение для потребностей группировки войск врагу организовать не удалось.

Захватчики РФ продолжают вести агрессивную пропаганду о необходимости принятия участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил Беларуси.

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и и покинули локацию на 70 единицах техники.

Из-за больших потерь на временно оккупированных территориях Луганской области противник продолжает проводить мобилизацию граждан "ЛНР". Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов и не хочет брать в руки оружие. Люди скрываются от оккупационной власти. Мобилизация проводится хаотично, людей распределяют не по специальностям. Также у большинства из них нет никакой военной специальности. С теми, у кого российские паспорта — подписывают контракты; тех людей, у которых только паспорт псевдо республики – оформляют как добровольцев.

На Донецком и Луганском направлениях враг продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха нет. Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак оккупанта и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек. Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер Раптор и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3.

Напомним, Польша начала подготовку к возможному вторжению РФ. По словам дипломата Андрея Дещицы, в стране уже принят закон об обороне, призванный укрепить Вооруженные Силы страны.

Также 21 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум. По словам гаранта, всенародный опрос даст ответ на те или иные форматы компромиссов со страной-агрессором.