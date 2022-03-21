Польша начала подготовку к возможному вторжению РФ, — Дещица

По словам дипломата, в стране уже принят закон об обороне, призванный укрепить Вооруженные Силы страны.

Власти Польши допускают вероятность российского вторжения, однако считают, что прежде необходимо оказать содействие Украине. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире 24 канала.

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"Существуют опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", — отметил Дещица.

По словам дипломата, в стране уже принят закон об обороне, призванный укрепить Вооруженные Силы страны.

Вместе с тем власти Польши отдают себе отчет в том, что целесообразнее прежде оказать помощь Украине и не допустить приближения войск РФ к своей территории. Также посол отметил, что РФ сеет дезинформацию, что в Польше якобы планируют забрать себе Западную Украину. Однако по словам посла, ничего не может быть дальше от истины.

"Реальность такова, что поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это — беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российский нарратив о разделе между украинским и польским народом совершенно не подтвердился во время войны", — подчеркнул Дещица.

Ранее Фокус сообщал, что страны Запада решили ввести пятый пакет санкций против России из-за масштабного вторжения в Украину. Под новые ограничения, по словам глава украинского МИДа, попадут лица, причастные к агрессии и военным преступлениям на территории Украины.