Польща розпочала підготовку до можливого вторгнення РФ, — Дещиця

За словами дипломата, у країні вже ухвалено закон про оборону, покликаний зміцнити Збройні Сили країни.

Влада Польщі допускає ймовірність російського вторгнення, проте вважає, що насамперед необхідно сприяти Україні. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі 24 каналу.

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"Є побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього", — зазначив Дещиця.

За словами дипломата, у країні вже ухвалено закон про оборону, покликаний зміцнити Збройні Сили країни.

Водночас влада Польщі усвідомлює те, що доцільніше насамперед надати допомогу Україні і не допустити наближення військ РФ до своєї території. Також посол зазначив, що РФ сіє дезінформацію, що в Польщі нібито планують забрати собі Західну Україну. Однак, за словами посла, нічого не може бути далі від істини.

"Реальність така, що поляки допомагають Україні, тим, хто прибув до Польщі. Це — безпрецедентна допомога за останні кілька років. Російський наратив про поділ між українським та польським народом зовсім не підтвердився під час війни", — наголосив Дещиця.

Раніше Фокус повідомляв, що країни Заходу вирішили запровадити п'ятий пакет санкцій проти Росії через масштабне вторгнення в Україну. Під нові обмеження, за словами голови українського МЗС, потраплять особи, причетні до агресії та військових злочинів на території України.