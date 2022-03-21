Захід запровадить п'ятий пакет санкцій проти Росії через Україну, — Кулеба (відео)

Під нові обмеження, як зазначає голова МЗС України, потраплять особи, які причетні до агресії та скоєння військових злочинів на території нашої країни.

Країни Євросоюзу розглядають сценарій запровадження п'ятого пакету санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, п'ятий пакет санкцій міститиме перелік осіб, які причетні до агресії та скоєння військових злочинів на території України. Кулеба також попередив, що Євросоюз може запровадити нові економічні обмеження.

Водночас, як зазначає голова МЗС України, деякі європейські країни відтягують момент ухвалення п'ятого пакету санкцій.

"Ми активно з цими державами працюємо, пояснюємо їм, що це неприпустима позиція. Я переконаний, що п'ятий пакет буде, він міститиме додатковий перелік осіб, які причетні до російської агресії, до скоєння воєнних злочинів і заведені під санкції. І він також передбачає певні економічні санкції", — продовжив Кулеба в ефірі телемарафону.

Дипломат також попередив, що неконструктивна позиція деяких країн ЄС призвела до того, що п'ятий пакет санкцій не включатиме ембарго на постачання російської нафти і газу на європейський ринок.

Водночас, як запевняє Кулеба, Україна дотисне союзників з Євросоюзу і доб'ється запровадження обмежень на продаж палива РФ.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін радіє санкціям, під які потрапили російські олігархи. За даними МВС України, глава Кремля давно намагався нав'язати багатим громадянам "бункерний спосіб життя".

Також 21 березня в Офісі президента повідомили, що Захід знайшов важелі тиску на Росію через війну в Україні. Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, західні союзники можуть запровадити нафтове ембарго, а також зайнятися пошуком активів російських олігархів з подальшим їх блокуванням.