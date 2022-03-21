Путін радіє санкціям проти російських олігархів, — МВС

Радник голови МВС заявив, що Путін хоче всім нав'язати своє "бункерне життя".

Голові Кремля Володимиру Путіну вигідні санкції проти російських олігархів, оскільки тепер вони можуть інвестувати виключно в економіку РФ. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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"Думаю, Путін був дуже щасливим, коли санкції ввели проти Романа Абрамовича, Олега Дерипаски й інших російських олігархів. Після цього він почав казати: welcome to Russia. Ви повинні інвестувати саме в Росію. Залишайтеся тут і живіть так само, як і я", — заявив Денисенко.

Він додав, що Путін живе в бункері та хоче нав'язати своє ізольоване життя своєму оточенню.

Нагадаємо, нещодавно Італія заарештувала майно Олексія Мордашова, мільярдера, друга Путіна та власника ПАТ "Северсталь". Також в Італії заарештували нерухомість російського мільярдера Алішера Усманова та відомого телевізійного пропагандиста Володимира Соловйова.

Також, за даними ЗМІ, офіційні особи Європейського Союзу розглядають можливість конфіскації переказування коштів російських олігархів на відновлення України після війни.