В Італії заарештували віллу російського олігарха Мордашова вартістю 105 мільйонів євро

Ідеться про цілий комплекс будівель, розташованих на середземноморському острові Сардинія

Італійська фінансова поліція відрапортувала про нове заарештоване майно російських олігархів. Ідеться про майно Олексія Мордашова, мільярдера, друга Путіна та власника ПАТ "Северсталь". Пізніше інформацію підтвердили в офісі прем'єр-міністра Маріо Драгі, пише Reuters.

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Операція була частиною західної кампанії щодо санкцій щодо багатих росіян, пов'язаних із президентом Володимиром Путіним. Арешти майна та рахунків розпочалися після того, як російські війська вторглися на територію України 24 лютого. 4 березня поліція конфіскувала його 65-метрову яхту Lady M.

Яке саме майно на Сардинії було заарештовано, не повідомляється, але, ймовірно, йдеться про шикарну віллу в районі Холм Ромацціно та його околиці на узбережжі Коста-Смеральда.

[ + – ] Одна з будівель комплексу Rocky Ram на Сардинії Фото: Соцсети

Мордашов придбав віллу під назвою Rocky Ram за 105 мільйонів євро в італійського мультимільйонера Карло де Бенедетті, який очолює видавничу групу l'Espresso, що випускає одну з найбільших газет Італії – La Repubblica.

І хоча офіційно інформацію про купівлю вілли не було підтверджено, ЗМІ зазначали, що сума операції склала на 40 мільйонів євро менше, ніж спочатку просив за нерухомість Карло де Бенедетті.

Родина Бенедетті володіла цією віллою з 70-х років минулого століття. Відомо, що площа нерухомості займає 400 кв. м. Будівля поділена на 19 кімнат, а на території є кілька басейнів.

Відомо, що Мордашов має ще один об'єкт нерухомості на Сардинії. Восени 2011 року він купив маєток у затоці Кунанья, за кілька кілометрів від фешенебельного курорту Порто Ротондо. Щоправда, та вілла обійшлася олігарху набагато дешевше – лише 13 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше в Італії було заарештовано вілли російського телеведучого Володимира Соловйова і нерухомість олігарха Алішера Усманова.

А Фокус склав докладний перелік заарештованих яхт російських олігархів. Утім, цими днями список поповнився яхтою українського мільярдера Віктора Медведчука. Royal Romance стояла в порту Рієка в Хорватії.