В Италии арестовали виллу российского олигарха Мордашова, стоимостью 105 миллионов евро

Речь идет о целом комплексе зданий, расположенных на средиземноморском острове Сардиния

Итальянская финансовая полиция отрапортовала о новом арестованном имуществе российских олигархов. Речь идет о имуществе Алексея Мордашова, миллиардера, друга Путина и владельца ПАО "Северсталь". Позже информацию подтвердили в офисе премьер-министра Марио Драги, пишет Reuters.

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Операция была частью западной кампании по санкциям в отношении богатых россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным. Аресты имущества и счетов начались после того, как российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля. 4 марта полиция конфисковала его 65-метровую яхту "Lady M".

Какое именно имущество на Сардинии было арестовано, не сообщается, но, вероятно, речь идет о шикарной вилле в районе Холм Ромаццино и его окрестностях на побережье Коста-Смеральда.

[ + – ] Одно из зданий комплекса Rocky Ram на Сардинии Фото: Соцсети

Мордашов приобрел виллу под названием Rocky Ram за 105 миллионов евро у итальянского мультимиллионера Карло де Бенедетти, который возглавляет издательскую группу l'Espresso, выпускающую одну из крупнейших газет Италии – La Repubblica.

И хотя официально информация о покупке виллы не была подтверждена, СМИ отмечали, что сумма сделки составила на 40 миллионов евро меньше, чем изначально просил за недвижимость Карло де Бенедетти.

Семья Бенедетти владела этой виллой с 70-х годов прошлого века. Известно, что площадь недвижимости занимает 400 кв. м. Здание поделено на 19 комнат, а на территории есть несколько бассейнов.

Известно, что Мордашов владеет еще одним объектом недвижимости на Сардинии. Осенью 2011 года он купил особняк в заливе Кунанья, в нескольких километрах от фешенебельного курорта Порто Ротондо. Правда, та вилла обошлась олигарху куда дешевле – всего 13 миллионов евро.

Напомним, ранее в Италии были арестованы виллы российского телеведущего Владимира Соловьева и недвижимость олигарха Алишера Усманова.

А Фокус составил подробный список арестованных яхт российских олигархов. Впрочем, на днях список пополнился яхтой украинского миллиардера Виктора Медведчука. Royal Romance стояла в порту Риека в Хорватии.