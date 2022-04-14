Дворцы на воде. Яхты олигархов, которые они потеряли (обновляется)

Уже сейчас несколько дорогих суперяхт российских олигархов были арестованы, а про пять точно известно, что они спрятаны на Мальдивах

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Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках программы противостояния военной российской агрессии в Украине потребовал осуществить инвентаризацию, зарегистрированного во Франции имущества российских олигархов из санкционного списка. Не исключено, что имущество будет изъято.

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И насколько стало известно: процесс пошел. Уже были арестованы суперяхты Алишера Усманова, Игоря Сечина и ряда других российских олигархов. Многим из них пришлось спешно прятать свое плавучее имущество на островах, но только на тех, которые не поддерживают санкции США, ЕС и Великобритании. Фокус постарался разобраться в том, что именно было изъято у российских олигархов. Впрочем, пора открыть список и украинских олигархов. 16 марта стало известно, что в Хорватии, в порту Риека была арестована яхта известного украинского политика и сопредседателя партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, также известного, как "кум Путина". Российский президент в 2004 году крестил дочь Медведчука Дарью. Крестной матерью стала жена Дмитрия Медведева — Светлана. Медведчука принято считать самым влиятельным пророссийским политиком в Украине.

И напомним, миллиардеры из РФ настолько бояться потерять свои баснословно дорогие плавучие дворцы, что прячут их в портах Черногории и Мальдив. Только на Мальдивах, маленьком островном государстве в Аравийском море уже собралась компания из пяти суперяхт. Владельцы трех известны точно: это основатель алюминиевого гиганта "Русал" Олег Дерипаска, Александр Абрамов, соучредитель сталелитейной компании "Евраз", а также один из богатейших людей России – Владимир Потанин.

Яхта Amadea Сулеймана Керимова

Яхта "Амадея" российского олигарха Сулеймана Керимова была арестована на Фиджи 14 апреля 2022 года. Длина моторной яхты Amadea – 106 метров. Она была построена компанией Lurssen в Германии на их верфи в Рендсбурге. Ее интерьер разрабатывал французским дизайнерский дом Zuretti, внешним видом занимался Эспен Оэйно.

[ + – ] Яхта Amadea Сулеймана Керимова Фото: Yacht Charter Fleet

Владельцу ее передали в 2017 году. На Amadea могут разместится 16 гостей в 16 каютах. Для владельца подготовлена VIP-каюта с кабинетом. Комфорт пассажирам обеспечивают 36 членов экипажа.

Кто такой Сулейман Керимов

Российский олигарх Сулейман Керимов, которому принадлежит яхта "Амадея", владеет акциями предприятий "Полюс Золото", "Уралкалий", в 2007 году вложил почти все свое состояние в зарубежные компании. Такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие финансовые институты. До 2016 года владел ФК "Анжи" из Махачкалы. Его состояние оценивают в 14 миллиардов долларов.

[ + – ] Сулейман Керимов - владелец акций "Полюс Золото" и "Уралкалий" Фото: ТАСС

Керимов со студенческих лет женат на своей однокурснице Фирузе, имеет трех детей, но при этом встречался с балериной Анастасией Волочковой и телеведущей Тиной Канделаки. С последней олигарх попал в ДТП под Ниццей на своей Ferrari Enzo в 2006 году. Машина загорелась, Керимов получил сильные ожоги и проходил долгое лечение. С той поры на публике он появляется в митенках телесного цвета.

По данным Forbes имущество Керимова оформлено на его швейцарский холдинг Swiru: особняки во Франции и Англии, две яхты, несколько самолетов.

Яхта Axioma Дмитрия Пумпянского

Суперяхта Axioma с голубым корпусом, которая принадлежит российскому олигарху Дмитрию Пумпянскому, была задержана в британском Гибралтаре. Верховный суд Гибралтара подтвердил, что яхта должна быть арестована по требованию "ведущего международного банка". Это самый известный и самый дорогой проект стамбульской верфи Dunya Yachts.

[ + – ] Яхта Axioma Дмитрия Пумпянского Фото: Yacht Charter Fleet

Ее стоимость – около 70 миллионов долларов. Изначально проект назывался Red Square (Красная площадь). За ее роскошный интерьер отвечал знаменитый Альберто Пинто, а за внешний вид – Дайана Скотт из Sterling Scott. Она рассчитана на 12 гостей, команда составляет 20 человек.

Кто такой Дмитрий Пумпянский

Миллиардер занимался металлургией и имеет звание "Почетного металлурга РФ". В 1999 году избран председателем совета директоров "Синарского трубного завода", с 2005 года занимал пост председателя совета директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК). В начале 2022 года его состояние оценивалось в один миллиард долларов.

[ + – ] Российский миллиардер Дмитрий Пумпянский Фото: КоммерсантЪ

После вторжения ВС РФ в Украину, Дмитрий Пумпянский и его сын Александр попали под санкции ЕС и Великобритании. Дмитрий вышел из числа бенефициаров и совета директоров ТМК, в которой ему через TMK Steel Holding Limited принадлежало 90,6% акций. Также они покинули свои посты в компании и банке "Синара".

"Медвежьи" яхты Алексея Кузьмичева

Яхты La Petite Ourse (Маленький медведь) и La Grande Ourse (Большой медведь) были арестованы под конец марта. "Медвежонка" задержали в Старом порту Канн, а его "старшего брата" арестовали на верфи на Антибах.

[ + – ] Яхта La Petite Ourse Алексея Кузьмичева Фото: Yacht Charter Fleet

Общая стоимость яхт – 90 миллионов евро. Про эти яхты известно крайне мало, они не были доступны для чартера и не участвовали в выставках.

Кто такой Алексей Кузьмичев

Состояние акционера "Альфа-групп" оценивалось в 6 миллиардов долларов. Он связан с президентом РФ и его семьей. Старшая дочь Путина – Мария Воронцова вела один из благотворительных проектов "Альфа". Кузьмичев известен своей любовью к истории древней Месопотамии, он даже создал фонд, который должен был восстанавливать разрушенные исторические здания в Ираке.

[ + – ] Алексей Кузьмичев - друг Путина и российский олигарх Фото: ТАСС

Он владеет коллекцией дорогих спорткаров, интересуется космической тематикой и, оставаясь гражданином РФ, большую часть времени проводил в Великобритании, где постоянно проживала его семья.

Яхта Tango Виктора Вексельберга

Tango была задержана в порту Пальма-де-Майорка, Испания по запросу ФБР, США, 4 апреля. Яхта ходит под флагом Островов Кука и принадлежит компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, управляемой различными обществами в Панаме. Ее стоимость — около 120 миллионов долларов. Она рассчитана на 14 пассажиров, команда составляет 20 человек.

[ + – ] Яхта "Танго" Виктора Вексельберга Фото: Yacht Charter Fleet

Яхта "Танго" была построена компанией Feadship в Нидерландах на их верфи Kaag. Ее интерьер разработан британским дизайнерским домом Harrison Eidsgaard. Внешний дизайн — работа Харрисона Эйдсгаарда. Яхта была передана владельцу в 2011 году.

Кто такой Виктор Вексельберг

Виктор Вексельберг – уроженец УССР, он родился в Дрогобыче, Львовской области. Он является председателем совета директоров группы компаний "Ренова", которые занимаются металлургией, химической промышленностью и золотодобычей на Камчатке. Также компании принадлежат горнодобывающие активы в ЮАР, Киргизии, Намибии и Монголии. Вексельберг также является главой фонда "Сколково".

[ + – ] Виктор Вексельберг на открытии музея Фаберже Фото: РИА Новости

С 2017 года Вексельберг – гражданин республики Кипр. В 2021 году его состояние оценивалось в 9 миллиардов долларов. Ему принадлежит недвижимость в Хорватии и коллекция произведений искусства, ранее принадлежавшая Бенито Муссолини. Известен тем, что купил коллекцию Фаберже у семьи Форбс и открыл музей в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге. Вексельберг приобрел более 200 предметов еще до открытия аукциона и стал обладателем самого значимого в мире собрания изделий Фаберже. По слухам, он потратил на это более 15 миллионов долларов.

Яхта Royal Romance Виктора Медведчука

Суперяхта, входящая в пятерку роскошнейших яхт мира, стоит в порту курортного города Риека и была арестована местными властями 16 марта 2022 года. Ее стоимость около 200 миллионов долларов, длина — более 92 метров. Каждый год ее содержание обходится в 15-20 миллионов долларов. Яхта не была доступна для чартера. Royal Romance была построена компанией Feadship в Нидерландах на их верфи Makkum. Ее интерьер разработали в дизайнерском доме Seymour Diamond, а внешний облик – в студии De Voogt. Яхту передали владельцу в июле 2015 года.

[ + – ] Швартовка Royal Romance на Ибице в 2016 году

Royal Romance рассчитана на комфортное размещение 14 гостей в 7 люксах. Обслуживает яхту 22 члена экипажа. На борту есть салон красоты, лифт и тренажерный зал. По последним данным, Лычаковский суд во Львове вынес решение передать яхту АРМА. Также было арестовано и прочее имущество олигарха, включая его дачу в Закарпатской области.

Кто такой Виктор Медведчук

Один из самых известных пророссийски настроенных украинских олигархов, кум Путина. Виктор Медведчук также известен, как адвокат, защищавший поэта Василия Стуса и других литераторов-диссидентов еще в советское время. По мнению современных юристов, Медведчук саботировал эти процессы. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В разные годы занимал высокие посты в правительстве Украины, был главой РНБО и спикером Рады.

[ + – ] Виктор Медведчук и Оксана Марченко Фото: Instagram oksana.marchenko.official

Телеведущая Оксана Марченко — его третья жена. В этом браке у пары родилась дочь Дарья, которую в 2004 году крестили президент РФ Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева — Светлана. Состояние Виктора Медведчука в 2021 году оценивалось в 620 миллионов долларов. 12 апреля Виктор Медведчук был задержан при попытке уехать в Приднестровье.

Яхта Valerie Сергея Чемезова

Моторная яхта Valerie длиной 85,1 м, принадлежащая другу Путина и главе российского государственного конгломерата "Ростех" Сергею Чемезову, была арестована в Испании 15 марта.

[ + – ] Яхта Valerie Сергея Чемезова Фото: Yacht Charter Fleet

Ее стоимость около 140 миллионов долларов. Она была построена не немецкой верфи Lurssen, и, что примечательно, была доступна для чартера. Неделя на борту "Валери" стоила заказчику более миллиона долларов. За эти деньги клиент получал комфорт на борту судна, дизайн которого разрабатывало британское агентство Reymond Langton Design.

12 гостей могли размещаться в 9 каютах, включая "капитанскую". Комфорт им обеспечивали 27 членов экипажа. На борту Valerie имеется все необходимое для роскошного отдыха: спа-центр, салон красоты, бассейн и джакузи на палубе. Также тут есть лифт и вертолетная площадка.

[ + – ] Яхта Valerie Сергея Чемезова Фото: Yacht Charter Fleet

До ареста, про яхту сообщалось, что она круглый год базируется "в волшебных водах Средиземного моря".

Кто такой Сергей Чемезов

Сергей Чемезов — генеральный директор корпорации "Ростех", которая занимается, среди прочего, разработкой военной продукции, в частности, военными вертолетами и в которую входит концерн "Калашников". Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия", генерал-полковник.

[ + – ] Сергей Чемезов - глава "Ростеха" Фото: ТАСС

Дружен с Владимиром Путиным еще со времен работы в КГБ в Дрездене. Его падчерица Анастасия Игнатова является бенефициаром восьми оффшорных компаний, среди активов которых вилла в Испании и вышеуказанная яхта Valerie.

Парусная яхта "А" Андрея Мельниченко

Итальянская финансовая полиция арестовала парусную суперяхту SY A (Sailing Yacht A), которая принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. Случилось это 11 марта 2022 года. Яхта стоит в итальянском Триесте.

[ + – ] Суперяхта SY A (Sailing Yacht A) Андрея Мельниченко Фото: Yacht Charter Fleet

Суперяхта SY A (Sailing Yacht A) была построена в 2017 году на верфи Nobiskrug немецкого города Киль. В этом же году ее передали заказчику. Длина судна – 143 м, ширина – 25 м, тоннаж – 12 700 т, высота мачт достигает около ста метров. Управляет яхтой экипаж из 54 человек. Дизайн судна разработал знаменитый французский дизайнер Филипп Старк, проектировавший яхту Venus для Стива Джобса. На судне одновременно могут отдыхать 20 гостей в 10 комфортабельных каютах. Судно не было доступно для частного чартера. На яхте есть бассейн, лифт, спортзал и прочие приятные атрибуты богатой жизни.

Кто такой Андрей Мельниченко

Андрей Мельниченко — российский олигарх и миллиардер. В начале 2022 года его состояние оценивали в 22 миллиарда долларов. Он уроженец Гомеля, Беларусь. Он является основным бенефициаром международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании "СУЭК".

[ + – ] Андрей Мельниченко - владелец яхты "А" Фото: ТАСС

Мельниченко с 2005 года женат на сербской певице и модели Александре Николич. У них двое детей — дочь Тара и сын Адриан. Он считался одним из главных благотворителей и частных инвесторов РФ.

Яхта Lady M Алексея Мордашова

Итальянские власти конфисковали 65-метровую яхту Lady M российского олигарха Алексея Мордашова. Она была пришвартована в городе Империя неподалеку от Сан-Ремо.

[ + – ] Яхта Lady M Алексея Мордашова Фото: Yacht Charter Fleet

Моторная яхта Lady M была построена компанией монакской компанией Palmer Johnson на их верфи Sturgeon Bay, в штате Висконсин. Интерьер разработали дизайнеры итальянского агентства Nuvolari Lenard. Мордашов получил ее в 2013 году.

Lady M рассчитана на комфортное размещение до 12 гостей в 6 каютах, включающих одну VIP-каюту. Также для комфортного отдыха предполагается, что на борту должны быть 14 членов экипажа. Стоимость ее около 70 миллионов долларов.

Кто такой Алексей Мордашов

Мордашов — генеральный директор (2006—2014) ПАО "Северсталь", генеральный директор ЗАО "Севергрупп", и член Совета директоров Nord Gold N.V.

[ + – ] Алексей Мордашов (в центре) Фото: ТАСС

Также он владеет 32 % немецкой туристической компании TUI Group. В 2021 году его состояние составляло 30 миллиардов долларов.

Яхта Lena Геннадия Тимченко

Почти 40-метровая моторная яхта Lena была пришвартована в самом Сан-Ремо, где ее и арестовали. Она была построена компанией Sanlorenzo в Италии на их верфи в Виареджио и передана владельцу в июле 2010 года. Дизайн экстерьера этого роскошного судна — работа Francesco Paszkowski Design.

Фото: Yacht Charter Fleet

[ + – ] Яхта Lena Геннадия Тимченко Фото: Yacht Charter Fleet

На ней могут разместиться 10 гостей в комфортабельных каютах, включающих одну VIP-каюту.

Кто такой Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко — владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Российско-китайского делового совета.

[ + – ] Геннадий Тимченко с Владимиром Путиным Фото: ТАСС

Тимченко интересуется хоккеем. Ранее часто выходил на лед вместе с Владимиром Путиным. Он занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги и является президентом хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург). Кавалер ордена Почетного легиона.

В 2012 году Тимченко признал, что у него двойное гражданство: финское и российское. В 2021 году его состояние составляло 22 миллиарда долларов. Кроме арестованной яхты, известно, что он также владеет шикарным имением в Женеве. Но там давно не появлялся, проживая в бывшем особняке Никиты Хрущева на Воробьевых горах в Москве.

Суперяхта Dilbar Алишера Усманова

156-ти метровая яхта Алишера Усманова была пришвартована в Гамбурге для проведения ремонта. Ее стоимость – более 600 миллионов долларов. На борту могут находиться до 40 пассажиров одновременно.

[ + – ] Суперяхта Dilbar Алишера Усманова Фото: Yacht Charter Fleet

Усманов приобрел яхту Dilbar в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen. На ее постройку ушло 52 месяца. Фирма называет ее "одной из самых сложных и трудных яхт, когда-либо построенных, как по размерам, так и по технологиям".

Dilbar может похвастаться самым большим бассейном, когда-либо установленным на яхте, а также двумя вертолетными площадками, сауной, салоном красоты и тренажерным залом.

Кто такой Алишер Усманов

Уроженец Узбекистана, основатель компании и основной акционер (49%) USM (Металлоинвест, Удоканская медь, Мегафон), ИД "Коммерсантъ".

[ + – ] Алишер Усманов - основатель компании и основной акционер (49%) USM Фото: ТАСС

Состояние Усманова оценивалось в апреле прошлого года в 13 миллиардов долларов. Владеет он также особняками в Монако, Великобритании, Швейцарии, Италии и Монако. Президент Международной федерации фехтования.

Суперяхта Crescent Игоря Сечина

Эта суперяхта была арестована 16 марта в испанском порту. Ее длина составляет 135 метров, а стоимость оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Моторная яхта Crescent была построена компанией Lurssen в Германии на их верфи Lemwerder. Ее интерьер разработан французским дизайнерским домом Zuretti, а владельцу ее доставили в августе 2018 года. Внешний вид этого роскошного судна работа дизайнера Эспена Оэйно.

[ + – ] Яхта Crescent Игоря Сечина Фото: Yacht Charter Fleet

На борту могут комфортно расположится 18 гостей в 9 люксах. Команда составляет 40 человек. Здесь имеются такие атрибуты роскоши, как кинотеатр, лифт и салон красоты.

Crescent имеет стальной корпус и алюминиевую надстройку с тиковыми палубами. Для аренды "Полумесяц" не была доступна и использовалась только владельцем.

Суперяхта Amore Vero Игоря Сечина

86-метровая Amore Vero (бывшая St. Princess Olga) обошлась миллиардеру Игорю Сечину в 120 миллионов долларов.

[ + – ] Суперяхта Amore Vero Игоря Сечина Фото: Yacht Charter Fleet

Она была построена компанией Oceanco в Нидерландах на их верфи Alblasserdam, к владельцу была доставлена в 2013 году. Ее интерьер разработан дизайнерским домом Alberto Pinto, а внешний вид – работа дизайнерской студии Lobanov Design.

[ + – ] Суперяхта Amore Vero Игоря Сечина Фото: Yacht Charter Fleet

На борту могу свободно разместится 14 гостей в семи каютах. Также тут имеются салон красоты, лифт и тренажерный зал. Для частного чартера яхта Amore Vero не была доступна.

Кто такой Игорь Сечин

61-летний Игорь Сечин родом из Санкт-Петербурга и является главным исполнительным директором крупной нефтегазовой компании "Роснефть". Он считается одной из самых влиятельных фигур в РФ и работает бок о бок с Владимиром Путиным с начала 90-х годов. Так, с 1999 года Сечин занимал пост заместителя руководителя президентской администрации. А в 2012 году Владимир Путин называл его "очень эффективным сотрудником".

[ + – ] Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным Фото: ТАСС

По образованию он "филолог-романист", владеет французским и португальским языками. А его яхта была переименована из "Святой принцессы Ольги" в "Вечную любовь" после скандального развода со второй женой Ольгой Рожковой. Та ушла от него к итальянскому автогонщику Франческо Провенцано.

Яхта Lady Anastasia Александра Михеева

Этот случай отдельный. Стоит особняком, так как "Леди Анастасия" не была арестована, а частично затоплена в первые дни войны украинским моряком Тарасом Остапчуком. Яхта Александра Михеева, который является главой корпорации "Ростех", стояла в порту Пальмы, в Испании. Компания "Ростех" занимается производством военных вертолетов и продажей оружия.

[ + – ] Яхта Lady Anastasia Александра Михеева Фото: Yacht Charter Fleet

Когда первые ракеты стали падать в Киеве, Остапчук предупредил остальных членов экипажа, взял всю вину на себя и открыл несколько клапанов в машинном отделении, чтобы туда попала вода. Он также закрыл топливные краны и выключил электричество.

Остапчук был арестован, но когда он пояснил судье, что сделал это из-за того, что компания владельца яхты производит оружие, которое используется для нападения на Украину и украинский народ. Остапчук был отпущен под залог. Яхта сильно пострадала.

Почти 48-метровая Lady Anastasia располагает пятью роскошными каютами, которые могут принять 10 гостей. Построена она была еще в 2001 году, у нее уже было несколько владельцев.

Кто такой Александр Михеев

Уроженец Москвы, экономист, генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" корпорации "Ростех".

[ + – ] Александр Михеев, генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Фото: ТАСС

Его сын, бизнесмен Алексей Михеев, женат на светской львице и основательнице издания Buro 24/7 Мирославе Думе. Она недавно также высказалась о военной спецоперации и сказала, что "молится за мир".