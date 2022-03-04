Яхти олігархів, які вони втратили. Що ми знаємо про заарештоване майно мільярдерів

Уже зараз кілька дорогих супер'яхт російських олігархів було заарештовано, а про п'ять точно відомо, що вони заховані на Мальдівах.

Президент Франції Еммануель Макрон у межах програми протистояння військовій російській агресії в Україні вимагав здійснити інвентаризацію, зареєстрованого у Франції майна російських олігархів із списку санкцій. Не виключено, що майно вилучено.

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У Великій Британії представник консервативної партії Майкл Гроув зазначив, що заарештоване майно російських мільярдерів використовуватиметься на благо – у ньому розмістять біженців з України.

І як стало відомо: процес пішов. Уже заарештували супер'яхти Алішера Усманова та Ігоря Сєчина. Про них відомо, що вони є величезними, високотехнологічними і дуже дорого коштують. Але Фокус постарався розібратися в тому, що саме вилучили в російських олігархів.

І нагадаємо, мільярдери з РФ настільки бояться втратити свої неймовірно дорогі плавучі палаци, що ховають їх у портах Чорногорії та Мальдів. Тільки на Мальдівах, маленькій острівній державі в Аравійському морі вже зібралася компанія з п'яти супер'яхт. Власники трьох відомі точно: це засновник алюмінієвого гіганта "Русал" Олег Дерипаска, Олександр Абрамов, співзасновник сталеливарної компанії "Євраз", а також один із найбагатших людей Росії — Володимир Потанін.

Супер'яхта Dilbar Алішера Усманова

156-ти метрова яхта Алішера Усманова була пришвартована в Гамбурзі для проведення ремонту. Її вартість – понад 600 мільйонів доларів. На борту можуть бути до 40 пасажирів одночасно.

[ + – ] Супер'яхта Dilbar Алішера Усманова Фото: Yacht Charter Fleet

Усманов придбав яхту Dilbar у 2016 році в німецької суднобудівної компанії Lürssen. На її будівництво пішло 52 місяці. Фірма називає її "однією з найскладніших і найважчих яхт, коли-небудь побудованих, як за розмірами, так і за технологіями".

Dilbar може похвалитися найбільшим басейном, коли-небудь встановленим на яхті, а також двома вертолітними майданчиками, сауною, салоном краси та тренажерним залом.

Хто такий Алішер Усманов

Уродженець Узбекистану, засновник компанії та основний акціонер (49%) USM (Металоінвест, Удоканська мідь, Мегафон), ВД "Коммерсант".

[ + – ] Алішер Усманов — засновник компанії та основний акціонер (49%) USM Фото: ТАСС

Статки Усманова оцінювалися у квітні минулого року у 13 мільярдів доларів. Володіє він також особняками у Монако, Великій Британії, Швейцарії, Італії та Монако. Президент Міжнародної федерації фехтування

Супер'яхта Amore Vero Ігоря Сєчина

86-метрова Amore Vero (колишня St. Princess Olga) коштувала мільярдеру Ігорю Сєчину 120 мільйонів доларів.

[ + – ] Супер'яхта Amore Vero Ігоря Сєчина Фото: Yacht Charter Fleet

Вона була побудована компанією Oceanco в Нідерландах на верфі Alblasserdam, до власника була доставлена у 2013 році. Її інтер'єр розроблений дизайнерським будинком Alberto Pinto, а зовнішній вигляд – робота дизайнерської студії Lobanov Design.

[ + – ] Супер'яхта Amore Vero Ігоря Сєчина Фото: Yacht Charter Fleet

На борту можу вільно розміститися 14 гостей у семи каютах. Також тут є салон краси, ліфт та тренажерний зал. Для приватного чартеру яхта Amore Vero не була доступна.

Хто такий Ігор Сєчин

61-річний Ігор Сєчин родом із Санкт-Петербурга і є головним виконавчим директором великої нафтогазової компанії "Роснефть". Він вважається однією з найвпливовіших фігур у РФ і працює пліч-о-пліч з Володимиром Путіним з початку 90-х років. Так, з 1999 року Сєчин обіймав посаду заступника керівника президентської адміністрації. А у 2012 році Володимир Путін називав його "дуже ефективним співробітником".

[ + – ] Ігор Сєчин на зустрічі з Володимиром Путіним Фото: ТАСС

За освітою він "філолог-романіст", володіє французькою та португальською мовами. А його яхта була перейменована зі "Святої принцеси Ольги" на "Вічне кохання" після скандального розлучення з другою дружиною Ольгою Рожковою. Та пішла від нього до італійського автогонщика Франческо Провенцано.

Яхта Lady Anastasia Олександра Міхєєва

Цей випадок є окремим. Стоїть окремо, тому що "Леді Анастасія" не була заарештована, а частково затоплена в перші дні війни українським моряком Тарасом Остапчуком. Яхта Олександра Міхєєва, який є головою корпорації "Ростех", стояла в порту Пальми, в Іспанії. Компанія "Ростех" займається виробництвом військових вертольотів та продажем зброї.

[ + – ] Яхта Lady Anastasia Олександра Міхєєва Фото: Yacht Charter Fleet

Коли перші ракети стали падати в Києві, Остапчук попередив решту членів екіпажу, взяв всю провину на себе та відкрив кілька клапанів у машинному відділенні, щоб туди потрапила вода. Він також закрив паливні крани та вимкнув електрику.

Остапчука заарештували, але коли він пояснив судді, що зробив це через те, що компанія власника яхти виробляє зброю, яка використовується для нападу на Україну та український народ. Остапчука було відпущено під заставу. Яхта дуже постраждала.

Майже 48-метрова Lady Anastasia має у своєму розпорядженні п'ять розкішних кают, які можуть прийняти 10 гостей. Побудована вона була ще 2001 року, вона вже мала кілька власників.

Хто такий Олександр Міхєєв

Уродженець Москви, економіст, генеральний директор компанії "Рособоронекспорт" корпорації "Ростех".

[ + – ] Олександр Міхєєв, генеральний директор компанії "Рособоронекспорт" Фото: ТАСС

Його син, бізнесмен Олексій Міхєєв, одружений зі світською левицею та засновницею видання Buro 24/7 Мирославою Думою. Вона нещодавно також висловилася про військову спецоперацію і сказала, що "молиться за мир".