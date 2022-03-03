Російські олігархи ховають на Мальдівах свої яхти, побоюючись санкцій

Ця острівна держава в Індійському океані не має договору про екстрадицію зі Сполученими Штатами.

Уже щонайменше п'ять російських мільярдерів сховали свої яхти на Мальдівах, побоюючись санкцій із боку США та ЄС. Ця невелика острівна держава в Аравійському морі Індійського океану, населення якої становить менше ніж пів мільйона людей, не має договору про екстрадицію із США. Про це пише Reuters.

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Раніше на Мальдівах було помічено дві супер'яхти, однак у середу, 2 березня, до них приєдналися ще три. До них входить 88-метрова яхта Nirvana, що належить найбагатшій людині Росії Володимиру Потаніну.

[ + – ] Яхта Nirvana, що належить олігарху Володимиру Потаніну Фото: Yacht Charter Fleet

Потанін — власник і президент керівної компанії "Інтеррос", яка володіє пакетами акцій ГМК "Норільський нікель", компаній "Роза Хутор" та "Петровакс Фарм". Його статки становлять 29 мільярдів доларів.

[ + – ] Володимир Потанін та Володимир Путін на гірськолижному курорті "Роза Хутор" Фото: ТАСС

[ + – ] Володимир Потанін та його дружина Наталія на борту яхти Фото: Daily Mail

Яхти прибули на Мальдіви і були поставлені на якір. Їхня міграція почалася після того, як було оголошено про введення жорстких санкцій проти РФ. Більшість суден востаннє бачили якорі в близькосхідних портах.

Відомо, що на Мальдівах наразі розташована супер'яхта Clio, що належить засновнику алюмінієвого гіганта "Русал" Олегу Дерипаску, а також яхта Titan, що належить Олександру Абрамову, співзасновнику сталеливарної компанії "Євраз". Вона прибула до Аравійського моря ще 28 лютого.

Представник уряду Мальдів відмовився коментувати ситуацію, а США заявили, що продовжать відстеження та конфіскацію майна росіян, які потрапили під санкції.

"Наступного тижня ми запустимо багатосторонню трансатлантичну цільову групу для виявлення, вистеження та заморожування активів російських компаній та олігархів, які потрапили під санкції, – їхніх яхт, їхніх особняків та будь-яких інших незаконно отриманих доходів, які ми можемо знайти та заморозити відповідно до закону", – йдеться в повідомленні на офіційному акаунті Білого дому у Twitter.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова вартістю майже 600 мільйонів доларів заарештувала влада німецького Гамбурга. Яхта була на верфі.

А президент Франції Еммануель Макрон у межах програми протистояння військовій російській агресії в Україні вимагав здійснити перевірку та інвентаризацію, зареєстрованого у Франції майна російських олігархів зі списку санкцій. Після чого вілли, яхти та люксові автомобілі можуть бути конфісковані.