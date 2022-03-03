Влада Німеччини заарештувала яхту російського мільярдера Алішера Усманова

Мільярдер цю інформацію ще не коментував

Влада Німеччини взяла під арешт яхту, яка належить російському мільярдеру Алішеру Усманову. На початку тижня він потрапив під санкції через війну в Україні, яка розпочалася 24 лютого.

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За інформацією Forbes з посиланням на свої джерела в яхтовій галузі, яхту пришвартували, і вона стояла на приколі для ремонту на суднобудівному заводі Blohm+Voss у Гамбурзі з осені 2022 року. За даними ресурсу, в середу співробітники, які обслуговують яхту, не вийшли на роботу.

Яхта Dilbar вартістю близько 600 млн доларів є найбільшою у світі з водотоннажності (майже 16 тисяч тонн). На її борту знаходяться великий басейн, два вертолітні майданчики, сауна та тренажерний зал. Яхту спустили на воду у 2016 році за унікальним проєктом.

Сам мільярдер Алішер Усманов ситуацію не прокоментував. Загальні статки мільярдера, за даними на 2021 рік, становили 18,4 млрд доларів.

Крім того, за даними джерела Forbes, загалом російським мільярдерам належать 32 супер'яхти.

Раніше Фокус писав про те, що у Франції вирішили конфіскувати яхти та будинки російських олігархів.