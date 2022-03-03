Власти Германии арестовали яхту российского миллиардера Алишера Усманова

Миллиардер эту информацию еще не комментировал

Власти Германии взяли под арест яхту, которая принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. В начале недели он попал под санкции из-за войны в Украине, которая началась 24 февраля.

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По информации Forbes со ссылкой на свои источники в яхтенном отрасли, яхта была пришвартована и стояла на приколе для ремонта на судостроительном заводе Blohm + Voss в Гамбурге с осени 2022 года. По данным ресурса, в среду сотрудники, обслуживающие яхту, не вышли на работу.

Яхта Dilbar стоимостью около 600 млн долларов является самой большой в мире по водоизмещению (почти 16 тысяч тонн). На ее борту находятся большой бассейн, две вертолетные площадки, сауна и тренажерный зал. Яхта была спущена на воду в 2016 году по уникальному проекту.

Сам миллиардер Алишер Усманов ситуацию не прокомментировал. Общее состояние миллиардера, по данным на 2021 год, составляло 18,4 млрд долларов.

Кроме того, по данным источника Forbes, всего российским миллиардерам принадлежат 32 супер-яхты.

Ранее Фокус писал о том, что во Франции решили конфисковать яхты и дома российских олигархов.