Во Франции решили конфисковать яхты и дома российских олигархов

Великобритания также готовит ареста недвижимости российских олигархов

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках программы противостояния военной российской агрессии в Украине потребовал осуществить проверку и инвентаризацию, зарегистрированного во Франции имущества российских олигархов из санкционного списка. Французские чиновники установят связанных с правительством российских властей, располагающими активами во Франции, после чего виллы, яхты и люксовые автомобили могут быть изъяты. Об этом сообщает interfax.

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[ + – ] Эммануэль Макрон

"Мы установим российских граждан, у которых есть активы во Франции и которые могли бы быть добавлены в европейский список санкций вследствие их близости к российской власти, и подготовим юридические инструменты для ареста всех этих активов", — сообщает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, — "Мы проводим полную инвентаризацию недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам, попавшим под санкции из-за российской агрессии.

Симметричные действия готовятся осуществить и в Великобритании: министр иностранных дел Лиз Трасс уже сообщила, что британское имущество и недвижимость российских олигархов из санкционного списка будут арестованы.

В минувшие выходные страны ЕС опубликовали санкционный список, в который включены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, экс-президент России и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, экс-министр обороны Сергей Иванов и 351 депутат Госдумы. Личные санкции были введены также против самого Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Кроме того, Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия ввела симметричные ответные санкции, запретив полеты над своей территорией для ряда западных стран.