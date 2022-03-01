У Франції вирішили конфіскувати яхти й будинки російських олігархів

Великобританія також готує арешту нерухомості російських олігархів

Президент Франції Емманюель Макрон у межах програми протистояння військової російської агресії в Україні вимагав здійснити перевірку й інвентаризацію зареєстрованого у Франції майна російських олігархів зі списку санкцій. Французькі чиновники встановлять пов'язаних із урядом російської влади, що мають активи у Франції, після чого вілли, яхти й люксові автомобілі можуть бути вилучені. Про це повідомляє interfax.

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[ + – ] Емманюель Макрон

"Ми встановимо російських громадян, які мають активи у Франції і які могли б бути додані до європейського списку санкцій унаслідок їх близькості до російської влади, і підготуємо юридичні інструменти для арешту всіх цих активів, — повідомляє міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер. — Ми проводимо повну інвентаризацію нерухомості, яхт, автомобілів класу люкс, що належать росіянам, які потрапили під санкції через російську агресію".

Симетричні дії готуються здійснити й у Великій Британії: міністерка закордонних справ Ліз Трасс уже повідомила, що британське майно та нерухомість російських олігархів зі списку санкцій будуть заарештовані.

У минулі вихідні країни ЄС опублікували санкційний список, до якого включено прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, главу МВС Володимира Колокольцева, експрезидента Росії та заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва, ексміністра оборони Сергія Іванова та 351 депутата Держдуми. Особисті санкції було введено також проти самого Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова. Крім того, Євросоюз повністю закрив свій повітряний простір для російських літаків. Росія ввела симетричні санкції у відповідь, заборонивши польоти над своєю територією для низки західних країн.