Российские олигархи прячут на Мальдивах свои яхты, опасаясь санкций

Это островное государство в Индийском океане не имеет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами

Уже по меньшей мере пять российских миллиардеров спрятали свои яхты на Мальдивах, опасаясь санкций со стороны США и ЕС. Это небольшое островное государство в Аравийском море Индийского океана, население которого составляет менее полумиллиона человек, не имеет договора об экстрадиции с США. Об этом пишет Reuters.

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Ранее на Мальдивах были замечены две суперяхты, однако в среду, 2 марта, к ним присоединились еще три. В их число входит 88-метровая яхта Nirvana, принадлежащая самому богатому человеку России Владимиру Потанину.

[ + – ] Яхта Nirvana, принадлежащая олигарху Владимиру Потанину Фото: Yacht Charter Fleet

Потанин — владелец и президент управляющей компании "Интеррос", которая владеет пакетами акций ГМК "Норильский никель", компаний "Роза Хутор" и "Петровакс Фарм". Его состояние составляет 29 миллиардов долларов.

[ + – ] Владимир Потанин и Владимир Путин на горнолыжном курорте "Роза Хутор" Фото: ТАСС

[ + – ] Владимир Потанин и его жена Наталья на борту яхты Фото: Daily Mail

Яхты прибыли на Мальдивы и были поставлены на якорь. Их миграция началась после того, как было объявлено о введении жестких санкций против РФ. Большинство судов в последний раз видели на якоре в ближневосточных портах.

Известно, что на Мальдивах сейчас находится суперяхта Clio, принадлежащая основателю алюминиевого гиганта "Русал" Олегу Дерипаске, а также яхта Titan, принадлежащая Александру Абрамову, соучредителю сталелитейной компании "Евраз". Она прибыла к в Аравийское море еще 28 февраля.

Представитель правительства Мальдив отказался комментировать ситуацию, а США заявили, что продолжат выслеживание и конфискацию имущества россиян, попавших под санкции.

"На следующей неделе мы запустим многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, попавших под санкции, – их яхт, их особняков и любых других незаконно полученных доходов, которые мы можем найти и заморозить в соответствии с законом", – говорится в сообщении на официальном аккаунте Белого дома в Twitter.

Напомним, накануне стало известно, что яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью почти 600 миллионов долларов арестовали власти немецкого Гамбурга. Яхта была на верфи.

А президент Франции Эммануэль Макрон в рамках программы противостояния военной российской агрессии в Украине потребовал осуществить проверку и инвентаризацию, зарегистрированного во Франции имущества российских олигархов из санкционного списка. После чего виллы, яхты и люксовые автомобили могут быть конфискованы.